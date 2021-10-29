Рысь вывела детенышей на прогулку в Бурабае

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Уникальными кадрами поделились в национальном парке Бурабай. Фотоловушка запечатлела представителей семейства кошачьих. На кадрах заметно, как мама-рысь выводит своих детенышей на прогулку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Только недавно Нацпарк делился ночными кадрами гуляющей рыси, зафиксированной фотоловушкой. А теперь на официальной странице в Instagram выложили еще одно видео с представителями семейства кошачьих, которые резвятся на скалах.

«Появление дружной семьи - редкое явление, так как в дикой природе рыси живут поодиночке. А вы знали, что самка кормит детенышей своим молоком в течение 60 дней? И в течение полугода обучает малышей всему, что потребуется им для самостоятельной жизни», - говорится в описании публикации.