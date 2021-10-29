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    20:31, 28 Октябрь 2021 | GMT +6

    Рысь вывела детенышей на прогулку в Бурабае

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Уникальными кадрами поделились в национальном парке Бурабай. Фотоловушка запечатлела представителей семейства кошачьих. На кадрах заметно, как мама-рысь выводит своих детенышей на прогулку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Только недавно Нацпарк делился ночными кадрами гуляющей рыси, зафиксированной фотоловушкой. А теперь на официальной странице в Instagram выложили еще одно видео с представителями семейства кошачьих, которые резвятся на скалах.

    «Появление дружной семьи - редкое явление, так как в дикой природе рыси живут поодиночке. А вы знали, что самка кормит детенышей своим молоком в течение 60 дней? И в течение полугода обучает малышей всему, что потребуется им для самостоятельной жизни», - говорится в описании публикации.


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