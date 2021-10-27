Рысь-мигрантку сняли на видео в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В социальных сетях появилось видео с бегущей рысью, снятое в Уалихановском районе Северо-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Уникальность кадров в том, что на территории Уалихановского района рыси не обитали. В управлении природных ресурсов и регулирования природопользования рассказали, что небольшая популяция животного зарегистрирована только на территории национального природного парка «Кокшетау» в Айыртауском районе и охотничьего хозяйства «Октябрьское» района Шал акына.

«По учетным данным этого года, всего зарегистрировано 16 особей рыси. Животные ведут скрытый образ жизни. Предпочитают глухие леса, но бывают случаи, когда выходят на открытые участки. Возможно, рысь на видео мигрировала к нам из соседних регионов России. Видно, что это молодая особь. Вероятно, старая особь «выдавила» ее из места обитания и она в поисках нового», - проинформировал и.о. руководителя отдела животного мира и рыбных ресурсов Михаил Никитин.

Выяснилось, что видео снято на территории охотничьего хозяйства. Пользователи предполагают, что снимающие видео загоняли животное – заметно, что рысь тяжело дышит. М.Никитин заверил, что в адрес охотничьего хозяйства направили письмо о необходимости обратить внимание на ситуацию. Возможно, рысь останется на территории района и пополнит популяцию.

Специалисты подчеркнули, что из-за малочисленности особей охотиться на рысь нельзя.



