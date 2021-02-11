Рынок жилья: стоит ли ожидать снижения цен в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане подскочили цены на недвижимость. Многие эксперты связывают это с ажиотажем, вызванным разрешением на досрочное снятие пенсионных накоплений. О том, каково сейчас положение на отечественном рынке жилья и стабилизируется ли ситуация в ближайшем будущем, в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» поделилась своим мнением советник президента Объединенной ассоциации риэлторов Казахстана Нина Лукьяненко.

По ее словам, цены за январь на новое жилье поднялись на 3%, при перепродаже благоустроенного жилья - на 5% .

«Однако в связи с тем, что правила использования пенсионных денег появились только в конце января, то возможность приобретения жилья за эти деньги на январских сделках никак не отразилась», - считает Нина Лукьяненко.

Сейчас, по ее словам, наблюдается ситуация с ажиотажным спросом, на фоне которого продавцы стали поднимать запрашиваемую цену.

«Это не очень хорошо влияет на рынок, причем для обеих сторон. Что касается дальнейшего снижения или отката, будет зависеть далее от поведения покупателей. Если решения о покупке будут приниматься по новым аппетитам продавцов, то и отката ждать не скоро. Если решения покупателей будут соответствовать соотношению «цена-качество», то рано или поздно рынок придет в равновесное состояние. Безусловно, до конца года, на фоне повышения спроса, подтверждённого платежеспособностью, цены в сделках все же покажут свое движение вверх», - добавила Нина Лукьяненко.

Тем, кто планирует покупку недвижимости, эксперт советует не спешить с выбором.

«Спешка никогда не была хорошим советником, надо точно определить цель покупки, зачем эта квартира нужна и нужна ли она именно сейчас. Не торопиться с принятием решения, аргументированно торговаться с продавцом», - подчеркивает Нина Лукьяненко.

Она также высказалась насчет спекулятивности увеличения цен застройщиками.

«Нет, увеличение цен не спекулятивное, а покупательская способность все-таки увеличилась. Даже те, кому не хватает на покупку целой квартиры, добавляют средствами по ипотеке и приобретают квадратные метры. Сейчас мы наблюдаем обращения от покупателей с совершенно разными суммами, проводим сделки, в которых денег из ЕНПФ только 2млн и помогаем тем, у кого суммы больше. Достаточно много обращений с суммами от 15 млн и выше. Есть обращения и от 40млн», - поясняет Нина Лукьяненко.

В целом же, по оценкам некоторых экспертов, в Казахстане стоимость квартир за год возросла на 13 процентов. Цены на недвижимость подскочили из-за программы по снятию пенсионных денег.

Сегодня цена на квадратный метр на вторичном рынке почти рекордная – более 230 тысяч тенге. Поднялись цены и на долевое строительство, к примеру, цена на начинающееся строительство ЖК в Нур-Султане, зарекомендовавших себя по надежности компаний, составляет 346 тыс. тенге за кв. м, то есть трехкомнатная квартира комфорт-класса, площадью более 85 кв. м, составляет более 29 млн тенге. Тогда как в прошлом году цена за такую квартиру долевого участия составляла 24-25 млн тенге. Есть предложения и по 280 тыс. тенге за кв.м такого жилья, от малоизвестных компаний. Но здесь вероятность риска более высока.

Однако эксперты утверждают, что массовых сделок ожидать не стоит. Экономисты поясняют, что доступ к накоплениям смогут получить всего 6 % казахстанцев, или чуть больше 700 тысяч человек.

Отметим, что по ситуации на рынке жилья высказался и Глава нашего государства, поручив принять меры по недопущению ажиотажа с ростом цен на жилье.

«Цены на недвижимость имеют тенденцию расти. Госорганам важно проводить разъяснительную работу с населением и застройщиками. Ограничивать спекулятивные операции на рынке», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на расширенном заседании Правительства 26 января.

В свою очередь, председатель правления «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова на брифинге в СЦК отметила, что в мае-июне цены на жилье в Казахстане вернутся к уровню прошлого года, поэтому вкладчикам ЕНПФ лучше не торопиться со снятием накоплений .

«Это, конечно, рынок продавца. Люди хотят получить за свою квартиру при таком ажиотажном спросе побольше денег. Мне кажется, надо просто подождать, и рынок придет в свое настоящее состояние, в соотношение спроса и предложения. Я думаю, к середине мая, в июне вы увидите, что цены вернутся к уровню прошлого года», - считает она.

Тем временем цены на рынке растут. В связи с этим эксперты советуют не торопиться с покупкой недвижимости, так как слишком велик риск купить недвижимость по максимальной стоимости. Однако есть и те, кто утверждает, что поднявшиеся цены уже не опустятся. Вернуться ли цены на рынке жилья в прежнее русло – покажет время.