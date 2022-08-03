3 Августа 2022 12:31

Рынок жилья находится на начальной стадии кризиса

Касательно прогноза на рынке жилья: рынок жилья, очевидно, стагнирует. Я уверен, что мы находимся в начальной стадии кризиса. Этот кризис имеет несколько аспектов: безусловно, это в первую очередь инфляция, повышение стоимости жизни, потребительская, промышленная инфляция, подорожание стоимости стройматериалов.

Себестоимость строительства объективно за последние год-два года выросла.

С другой стороны, если мы говорим о столичном рынке, то здесь появилось много компаний-юниоров, которые не имеют в достаточной степени возможности для финансово-управленческого планирования, и они создают конкуренцию, которая придавливает цены. Для того, чтобы конкурировать за редкого клиента, они вынуждены привлекать его пониженной ценой. В этом плане боюсь, что есть очень высокий риск того, что какая-то заметная часть предложений первичного жилья не будет достроена. Это приведет, возможно, к новому кризису проблемных дольщиков, то есть у нас будут проблемные объекты. Думаю, что у Правительства и местных органов не будет финансовых возможностей для их решения. Я также считаю, что этот кризис может быть гораздо сильнее. Сейчас есть экспертные оценки, что в ближайшие два-три года могут появиться от 25 тыс. до 35 тыс. проблемных дольщиков.

Кроме того, практически значительная часть компаний нарушает требования закона о долевом строительстве, маскируя свои продажи под договоры вроде бы как другого юридического содержания. Однако все это по факту - участие в долевом строительстве.

Вторичный рынок сейчас стоит, спрос упал, а предложений достаточно много. Это тоже позволяет говорить о стагнации, если не о кризисе на рынке вторичной недвижимости.

Что касается роста цен на жилье в новых административных центрах, во-первых, предложений по качественному новому жилью в регионах однозначно остается очень низким. С учетом того, что открываются областные администрации, и туда переезжают новые люди из других регионов, то они предъявляют заметный спрос на жилье и это может подстегнуть цены.

Один из важных факторов, который толкает цены на первичное жилье вверх - это рост себестоимости и, в целом, потребительская инфляция. С другой стороны, их придавливает отсутствие устойчивого платёжеспособного спроса, ранее подкрепленного и пенсионными накоплениями, и ипотечными программами, которые сейчас сокращаются.