Рынок железнодорожных перевозок в Казахстане: как модернизируется отрасль

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как развивается железнодорожная отрасль в Казахстане и почему цены на ЖД-билеты продают иногда дороже по сравнению с авиабилетами? Каково сегодня состояние железнодорожных вокзалов и составов? На эти вопросы по развитию отрасли ответил руководитель управления железнодорожного транспорта и пассажирских перевозок Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Елдос Нестай в интервью корреспонденту МИА «Казинформ».

- Елдос Габидоллаулы, как развивается сфера железнодорожного транспорта в Казахстане? Снизилась ли доля пассажиров с момента пандемии?

- Когда начиналась пандемия в прошлом году, мы полностью приостановили железнодорожное сообщение. Сегодня железнодоро жное сообщение внутри страны восстановлено - насчитывается свыше 100 маршрутов. Однако международные сообщения до сих пор стоят, так как есть ограничения со стороны соседних стран - РФ, Узбекистана, Кыргызстана. Этот вопрос мы пр орабатываем, но свыше 20 международных ЖД-маршрутов все еще ограничены.

Около 59 межобластных маршрутов внутри страны финансируются за счет государства. Все ограничения сняты. Эпидемиологическая ситуация в поездах стабильная. Все меры предосторожности соблюдаются, составы и сотрудники обеспечены санитарными принадлежностями. Полностью исполняются все пункты постановления санитарного врача.

Если говорить о показателях в сфере железнодорожного транспорта, то по итогам 2020 года показатель постпандемийного периода снизился на 50%. Если мы до пандемии перевозили 17 млн пассажиров, то по итогам 2020 года перевезли всего 8,5 млн. По нашим предварительным расчетам, перевозчики понесли ущерб в сумме около 2 млрд тенге в месяц именно в период пандемии. Согласно решению были приняты меры поддержки: субсидирование фонда оплаты работы проводников, работников подземной бригады, которые были вынуждены идти на простой. Сейчас перевозка потихоньку возвращается к исходному показателю. Мы ожидаем, что рост в этом году составит 30% по сравнению с 2020 годом, а полноценный пассажирооборот мы вернем к концу 2022 года.

- Какие направления более популярны среди казахстанцев внутри страны на поезде?

- Дефицит мест в пассажирских поездах имеет сезонный характер - летом, во времена отпуска. Также это наблюдается, когда люди посещают курортные зоны, к примеру, Алаколь. Мы организовывали туда дополнительные поезда – по линии министерства, также КТЖ организовал за свой счет коммерческие маршруты. В этом году с дефицитом мы вопрос решили. Сейчас начался учебный период, поэтому дефицита мест не наблюдается. Наоборот составы ездят пустыми : наполняемость вагонов составляет около 30-40%.

Также ближе к новому году, когда возвращаются студенты домой, появляется и спрос на билеты. Мы изучаем каждое направление, добавляем вагоны и запускаем коммерческие маршруты при необходимости.

- Сколько железнодорожных вокзалов насчитывается в стране? Какие вокзалы необходимо отремонтировать, а какие вокзалы не соответствуют требованиям?

- В Казахстане работают свыше 300 железнодорожных вокзалов. Имеются в первую очередь внеклассные вокзалы, которые расположены в крупных областях. Далее идут вокзалы первого, второго и третьего классов. Также есть производственные здания, которые обозначаем в качестве мелких вокзалов, расположенных на малых станциях.

Семь вокзалов принадлежат местным исполнительным органам - в Алматы, Шымкенте, Туркестане, Павлодаре, Аксу, Экибастузе. Эти вокзалы переданы на баланс местным исполнительным органам. Соответственно, их содержание идет за счет акиматов. По остальным вокзалам за последние три года проведены ремонтные работы. К примеру, на вокзале Караганды. Сейчас ведутся ремонтные работы по вокзалам Тараза, Шымкента. Местными исполнительными органами планируется реконструкция вокзалов Алматы-1, Алматы-2. На момент передачи этих вокзалов был меморандум, в рамках которого местные исполнительные органы должны обеспечить капит альный ремонт зданий и передать обратно в управление КТЖ. Надо отметить, что вокзалы ремонтируются за счет собственных средств перевозчика - в этом случае НК «Қазақстан темір жолы». Текущее поддержание состояния осуществляется в рамках ремонтных работ. В краткосрочной перспективе планируем реконструкцию вокзала «Астана-1». Сейчас ведется работа по разработке ПСД. Конечно, есть жалобы, нарекания со стороны населения. Мы это осознаем. Также создаются условия для лиц с ограниченными возможностями.

Из 300 вокзалов 136 полностью приведено в соответствие требованиям. Все эти требования закреплены в рамках национального стандарта. Местными исполнительными органами ведется постоянный контроль.

- Какова ситуация на рынке ЖД-билетов по стране? Во многом жители жалуются, что на самолете летать гораздо удобнее и дешевле, нежели на поезде. К тому же билеты на «Тулпар», к примеру, стоят от 20 тысяч и выше. Почему сложилась такая ситуация?

- Вы правы. Мы иногда слышим жалобы. К примеру, люди говорят, что в один день билет стоит 10 тысяч, а через несколько часов цена на билет поднимается до 20 тысяч тенге. Люди, конечно, спрашивают: почему так случается. В Казахстане существуют два вида перевозок: коммерческие и социальные. При коммерческих перевозках тарифы устанавливают ся самостоятельно. «Социальные» поезда организованы за счет средств государства. То есть, в межобластном сообщении направления субсидир уются министерством, а во внутрирайонном сообщении - за счет местных исполнительных органов. В законе по коммерческим поездам регулирование (тарифов – прим. редакции) не предусмотрено, потому что государство средств не выделяет, а частные перевозчики должны окупать свои расходы. Соответственно, они тарифы, где есть высокий спрос, повышают. По социальным поездам цена фиксированная. Уполномоченный орган в лице министерства устанавливает предельную цену на межобластные перевозки.

Местные исполнительные органы устанавливают цены для своих маршрутов. В целом, стоимость перевозки на социально значимых поездах намного ниже, чем у коммерческих. В рамках договоров цены на билеты не поднимаются, но предусмотрена индексация в зависимости от уровня инфляции в стране. Допустим, если мы замечаем, что если билет стоит в этом году 10 тысяч тенге, то в следующем году может подняться на 500 тенге, но не более.

Что касается скидок на поездах, то для детей скидка в 50%. В прошлом году ввели скидку в 50% для лиц с ограниченными возможностями.

- Вопрос касательно приобретения новых вагонов. Сколько вагонов закупается, в целом, и насколько обновляется парк вагонов?

- Ежегодно закупаем до 100 вагонов. Да, обновляем вагоны. У нас парк вагонов составляет 2600 единиц. В прошлом году было закуплено 100 вагонов, в 2019 году - 109, в текущем году планируем закупить 94 вагона. Закуп вагона является капиталоемким процессом. Стоимость одного вагона достигает 450 млн тенге. Поэтому с министерством идет работа по оказанию государственной поддержки перевозчикам. Это в первую очередь, выделение льготного кредитования с низкой процентной ставкой. За счет этого перевозчиками обновляются вагоны.

У нас износ вагонов составляет до 46%. Есть справедливые нарекания со стороны населения. Поэтому этот вопрос находится на постоянном контроле. До 2025 года планируем закупить около 295 новых вагонов. Основные маршруты будут по таким направлениям как Алматы-Мангыстау, Алматы-Атырау, Нур-Султан- Аркалык, Нур-Султан-Сарыагаш, Нур-Султан-Мангыстау. Мы изучаем все маршруты, где есть высокий спрос и высокий износ. Вагоны приобретаются на отечественном заводе «Тулпар». Ведется работа по определению нового стратегического партнера. Планируется, что это будут современные вагоны, которые отапливаются за счет электроэнергии, вырабатываемые дизельгенераторной установкой. Это также благоприятно будет сказываться на экологии. Мы понимаем, что сжигание твердого топлива создает определенные неудобства для пассажиров.

Кроме того, в процессе закупки мы обеспечиваем условия для лиц с ограниченными возможностями. Когда приобретаются новые вагоны, есть обязательные условия, чтобы предусматривались купе и специализированный подъемник для таких пассажиров.

Ранее заместитель председателя Комитета гражданской авиации МИИР РК Салтанат Томпиева рассказала о развитии авиационной отрасли в Казахстане. Подробнее о том, какая работа проводится в Казахстане по развитию авиационной отрасли сегодня и как обстоит ситуация на рынке авиаперевозок можно прочесть здесь.