Рынок труда в Нидерландах показывает признаки восстановления

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Официальный уровень безработицы в Нидерландах снизился до 3,6% в первые три месяца 2021 года, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Показатель безработицы достигал пандемического максимума в Нидерландах в 4,6% в августе 2020 года, но с того времени неуклонно падает. В первом квартале 2021 года на 100 безработных нидерландцев приходилось 73 вакансии. Для сравнения в 2020 году этот показатель составлял 57 свободных рабочих мест на 100 человек.

Национальное агентство статистики Нидерландов сообщает, что к концу марта в Нидерландах открыто 245 тысяч рабочих мест, что на 26 тысяч больше показателей 2020 года. Большинство вакансий появилось в сфере торговли, деловых услуг и здравоохранения, а также 6 тысяч новых рабочих мест в секторе гостеприимства.

«Похоже, что компании, включая кафе и бары, наблюдают позитивные признаки», - отметил нидерландский экономист Питер Хейн ван Маллиген в интервью местным СМИ. «К концу марта они уже рассматривали, какие кадры им понадобятся весной и летом, когда потребность в рабочей силе будет возможно больше», - добавил эксперт.

Потери рабочих мест из-за коронавируса в Нидерландах были ограничены мерами государственной поддержки, которые помогли работодателям выплачивать заработную плату во время кризиса. Цифры также показывают, что из девяти миллионов нидерландцев, имеющих работу, 1,7 млн имели гибкий или краткосрочный контракт. Это на 122 тысяч меньше, чем за аналогичный период 2020 года. В апреле агентство CBS сообщило, что показатель безработицы в марте составил 3,5%.