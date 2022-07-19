19 Июля 2022 10:36

Рынок труда в Казахстане - топ-10 профессий и средняя зарплата в регионах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Итоги второго квартала этого года говорят о том, что от работодателей усилился рост предложений. За второй квартал работодатели разместили на портале HeadHunter на 16,6% вакансий больше, чем в первом квартале 2022 года. Количество вакансий составило более 110 тыс. Корреспондент МИА «Казинформ» предлагает узнать, какие регионы являются лидерами по динамике вакансий, какие профессии пользуются наибольшим спросом и в каких регионах и сферах больше платят соискателям.

Регионы-лидеры по динамике вакансий

Если смотреть на динамику вакансий в разрезе по городам Казахстана, то во втором квартале лидерами остаются Алматы (40,9% всех вакансий по Казахстану), Нур-Султан (20,6%) и Караганда (5,7%). Наиболее активный рост отмечен в городах Аксай (+85,7%), Жезказган (+35,2%), Тараз (+28,9%) и Семей (+28,3%). Спад количества вакансий ни в одном городе не наблюдался.

За второй квартал этого года более 500 тыс. жителей Казахстана искали работу на HeadHunter. Рост количества активных резюме соискателей во втором квартале по отношению к первому кварталу 2022 года увеличился на 85,5%. Наибольшее число активных резюме показали города Алматы (40,1%), Нур-Султан (19,4%) и Шымкент (5,9%).

ТОП-10 профессий

Самыми распространенными профессиями в резюме соискателей стали:

1. Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами (8,9%)

2. Продавец-консультант, продавец-кассир (8,7%)

3. Бухгалтер (5,5%)

4. Администратор (5%)

5. Водитель (4,7%)

6. Учитель, преподаватель, педагог (3,7%)

7. Официант, бармен, бариста (3,3%)

8. Курьер (2,8%)

9. Программист, разработчик (2,7%)

10. Оператор call-центра, специалист контактного центра (2,3%)

Как возрастает конкуренция на рынке труда

По соотношению резюме и вакансий можно судить об уровне конкуренции на рынке труда. Во втором квартале 2022 года hh.индекс увеличился на 8,3% по отношению к первому кварталу 2022 года и составил 5,2. Это означает, что на одну вакансию претендуют более пяти человек. Нормой на рынке труда считается показатель пять-шесть активных резюме на одно предложение о работе.

В каких регионах больше платят соискателям вакансий

Во втором квартале средняя заработная плата по Казахстану составила 243 тыс. тенге. Это на 1,25% больше, чем в первом квартале 2022 года.

Самые высокие показатели заработных плат отмечаются в городах Нур-Султан (281 тыс. тенге), Алматы (248 тыс. тенге) и Атырау (228 тыс. тенге).

Если смотреть в разрезе профессиональных областей, то мы видим следующую картину. Чуть больше 500 тыс. тенге работодатели предлагают на вакансию «консультирование». Такую же позицию занимает «высший менеджмент».

За труд в сфере добычи сырья и информационных технологий работнику готовы платить около 400 тыс. тенге.

Около 300 тыс. тенге получают сотрудники в сфере страхования, строительства, недвижимости, автомобильного бизнеса, медицины и фармацевтики, искусства, развлечений и масс-медиа, в сфере маркетинга, рекламы, PR и т.д.

Чуть больше 100 тыс. тенге получает домашний персонал, сотрудники в сфере безопасности, административный персонал.

Спрос в разрезе профессиональных областей

Первую строчку в топе лидирующих профессиональных областей с большим отрывом занимают «Продажи». Далее идут «Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия», «Административный персонал», «Информационные технологии, интернет, телеком». Профобласть «Транспорт, логистика» заняла пятое место.

Рост и спад вакансий по профессиональным областям

Больший прирост вакансий наблюдается в профессиональных областях:

1. Туризм, гостиницы, рестораны (+27,64%)

2. Транспорт, логистика (+27,63%)

3. Домашний персонал (+26,91%)

4. Добыча сырья (+26,57%)

5. Спортивные клубы, салоны красоты (+24,53%)

6. Производство, сельское хозяйство (+24,24%)

7. Продажи (+22,87%)

8. Юристы (+22,53%)

9. Строительство, недвижимость (+22,36%)

10. Высший менеджмент (+16,37%)

Отрицательную динамику во втором квартале показала только профобласть «Автомобильный бизнес» (-5,45%).