Рынок скорректировал ставки по долгосрочным депозитам в тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) сообщает об утверждении максимальных рекомендуемых ставок по депозитам в тенге на ноябрь 2020 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По сравнению со ставками на октябрь, изменения максимальных рекомендуемых ставок произошли по долгосрочным депозитам, которые рассчитываются на основании рыночных трендов, когда снижение или повышение ставок формирует банковский сектор.

«В результате снижения рыночных ставок по срочным депозитам на 12 и 24 месяца, максимальные рекомендуемые ставки по ним уменьшились на 0,4 и 0,1 процентных пункта соответственно. Эта продолжающаяся тенденция на снижение отражает низкую заинтересованность банков в данном продукте ввиду их более высокой мобильности, чем у сберегательных депозитов», - сообщили в пресс-службе КФГД.

При этом снижение рыночных ставок по сберегательным депозитам со сроком размещения 24 месяца на 0,3 процентных пункта указывает на переход к более консервативной политике фондирования банков с учетом вероятного снижения процентной маржи из-за экономического спада, вызванного карантинными мерами.

По остальным депозитам в национальной валюте максимальные рекомендуемые ставки вознаграждения сохранились на прежнем уровне.