НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Рынок «Шапагат» загорелся в Нур-Султане. На месте пожара работают 8 единиц техники и 32 человека личного состава Департамента по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан, передает МИА «Казинформ».

«Сегодня в 22:30 пожарные подразделения ДЧС города Нур-Султан выехали по повышенному номеру вызова по адресу: район Сарыарка, проспект Богенбая 69, рынок Шапагат. По прибытию установлено, что происходит возгорание кровли и наружной облицовки. На данный момент пожарные работают над ликвидацией пожара», - сообщили в пресс-службе ДЧС столицы.









В ведомстве уточнили, что на месте создан оперативный штаб пожаротушения. Жертв и пострадавших нет. На месте пожара 8 единиц техники и 32 человека личного состава ДЧС г.Нур-Султан.







