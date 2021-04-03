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    23:15, 02 Апрель 2021 | GMT +6

    Рынок «Шапагат» загорелся в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Рынок «Шапагат» загорелся в Нур-Султане. На месте пожара работают 8 единиц техники и 32 человека личного состава Департамента по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан, передает МИА «Казинформ».

    «Сегодня в 22:30 пожарные подразделения ДЧС города Нур-Султан выехали по повышенному номеру вызова по адресу: район Сарыарка, проспект Богенбая 69, рынок Шапагат. По прибытию установлено, что происходит возгорание кровли и наружной облицовки. На данный момент пожарные работают над ликвидацией пожара», - сообщили в пресс-службе ДЧС столицы.




    В ведомстве уточнили, что на месте создан оперативный штаб пожаротушения. Жертв и пострадавших нет. На месте пожара 8 единиц техники и 32 человека личного состава ДЧС г.Нур-Султан.






    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Астана Видео Происшествия
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