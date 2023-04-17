АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Компания PwC Kazakhstan совместно с Ассоциацией Цифровой Казахстан (АЦК) представила результаты исследования «Анализ рынка розничной электронной коммерции» в Казахстане за 2022 год. Стало известно, что рынок розничной электронной коммерции в Казахстане увеличился на 30%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В фокусе исследования оказались следующие параметры. Объем рынка розничной электронной коммерции в Казахстане в 2022 году увеличился на 30%. Количество совершенных транзакций розничной электронной коммерции увеличилось на 33% в 2022 году. Сумма среднего чека снизилась на 3% в 2022 году. Доля продаж с маркетплейсов от розничной электронной коммерции в Казахстане составила 89% в прошлом году.

В исследовании были проанализированы данные за 12 месяцев 2022 года. Экспертам предлагалось ответить на вопросы относительно общего объема и количества онлайн-продаж. Для точного определения среднемесячного курса доллара к тенге были использованы данные Национального Банка РК. Данные по росту и значению инфляции взяты с Национального Бюро Статистики РК. Кроме того, респондентам было предложено поделиться мнением о развитии рынка розничной электронной коммерции в 2022 году, трендах, барьерах и об изменениях в поведении потребителей, которые влияют на развитие бизнеса.

Одним из важных факторов развития рынка является высокий уровень цифровизации в Казахстане. К примеру, согласно глобальной базе данных ООН*,Казахстан занял 15-ое место в мире по уровню электронного участия EPI и 28 место по развитию электронного правительства EGDI. Переход государственных услуг в онлайн-формат и непрерывная работа бизнеса над удобствами пользования электронными площадками, развитием маркетплейсов на рынке способствуют большему количеству мерчантов, расширению категорий товаров и дальнейшему росту розничной электронной коммерции. В свою очередь, у потребителей сформировался поведенческий паттерн приобретать товары и услуги онлайн, что также драйвит экономику к развитию цифровизации в стране.

В 2021 году наблюдался значительный рост как в объемах продаж (почти в 2 раза) так и в количестве транзакций (почти в 1,7 раза) по сравнению с 2020 годом. 2022 год характеризуется меньшим ростом данных показателей - 30% и 33% соответственно. Рост транзакций превысил рост продаж следуя тенденции первого полугодия 2022 года, что привело к снижению среднего чека в тенге на 3%, а в долларах - на 9%. Вероятно, вследствие роста инфляции в 2022 году и снижения покупательской способности, потребители стали приобретать больше товаров первой необходимости, чем, к примеру, электронику и бытовую технику.

Несмотря на постепенное снижение темпов роста основных показателей рынка, проникновение электронной розничной коммерции в общей розничной торговле продолжает расти, достигнув 8,2% в 2022 году (в 2021 году - 7,5%). Доля продаж с маркетплейсов в 2022 году также продолжает увеличиваться, достигнув 89% по сравнению с 82% в 2021 году. Годовой прирост продаж с маркетплейсов составил 33%, тогда как продажи онлайн-магазинов увеличились на 19%.