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    19:00, 18 Апрель 2022 | GMT +6

    Рынок подержанных авто в Китае терпит обвал из-за COVID-19

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    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В Китае началось снижение продаж подержанных легковых автомобилей, и этот тренд продолжается. Об этом сообщают в Китайской ассоциации автомобильных дилеров, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Ассоциации, продажи подержанных автомобилей в Китае снизились в марте почти на 16%, до 1,32 млн машин. Стоимость сделок составила $14,24 млрд.

    Ряд дилеров в прошлом месяце приостановили свою деятельность. В Китайской ассоциации автомобильных дилеров отмечают, что рынок подержанных автомобилей в стране продолжит оставаться менее оживленным в ближайшее время из-за эпидемии коронавируса. Ожидается, что в апреле объем сделок упадет более чем на 10% (к аналогичному периоду прошлого года).

    Между тем, следует отметить, что до пандемии COVID-19 китайские автодилеры начали расширять географию продаж подержанных автомобилей за рубеж. Это было связано с тем, что власти Китая в 2019 году ввели жесткие стандарты выбросов для всех продаваемых автомобилей.

    Как пишут местные СМИ со ссылкой на данные министерства коммерции КНР, китайские автодилеры в 2019 году стали экспортировать подержанные автомобили в такие страны, как Камбоджа, Нигерия, Мьянма и Россия. Широкие перспективы автодилеры Китая для реализации подержанных автомашин видят в странах Африки.

    Кроме того, один из крупнейших китайских производителей автомобилей - компания BYD Co. Ltd. в марте приостановила выпуск автомашин, работающих на ископаемом топливе, переориентируя свой бизнес полностью на электромобили.

    В 2021 году BYD Co. Ltd впервые реализовала больше электромобилей, чем автомашин с ДВС. Объем прошлогодних продаж электромобилей BYD превысил 600 тыс. единиц с ростом на более чем 200%.



    Теги:
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