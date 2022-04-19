Рынок подержанных авто в Китае терпит обвал из-за COVID-19

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В Китае началось снижение продаж подержанных легковых автомобилей, и этот тренд продолжается. Об этом сообщают в Китайской ассоциации автомобильных дилеров, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Ассоциации, продажи подержанных автомобилей в Китае снизились в марте почти на 16%, до 1,32 млн машин. Стоимость сделок составила $14,24 млрд.

Ряд дилеров в прошлом месяце приостановили свою деятельность. В Китайской ассоциации автомобильных дилеров отмечают, что рынок подержанных автомобилей в стране продолжит оставаться менее оживленным в ближайшее время из-за эпидемии коронавируса. Ожидается, что в апреле объем сделок упадет более чем на 10% (к аналогичному периоду прошлого года).

Между тем, следует отметить, что до пандемии COVID-19 китайские автодилеры начали расширять географию продаж подержанных автомобилей за рубеж. Это было связано с тем, что власти Китая в 2019 году ввели жесткие стандарты выбросов для всех продаваемых автомобилей.

Как пишут местные СМИ со ссылкой на данные министерства коммерции КНР, китайские автодилеры в 2019 году стали экспортировать подержанные автомобили в такие страны, как Камбоджа, Нигерия, Мьянма и Россия. Широкие перспективы автодилеры Китая для реализации подержанных автомашин видят в странах Африки.

Кроме того, один из крупнейших китайских производителей автомобилей - компания BYD Co. Ltd. в марте приостановила выпуск автомашин, работающих на ископаемом топливе, переориентируя свой бизнес полностью на электромобили.

В 2021 году BYD Co. Ltd впервые реализовала больше электромобилей, чем автомашин с ДВС. Объем прошлогодних продаж электромобилей BYD превысил 600 тыс. единиц с ростом на более чем 200%.



