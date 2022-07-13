13 Июля 2022 17:48

Рынок облачных технологий развивает крупнейший телеком-оператор страны

Крупнейший телеком-оператор страны АО «Казахтелеком» подписал меморандум о сотрудничестве с ООО «ИТ-ГРАД 1 Клауд» - одним из ведущих поставщиков цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов в России. Этот документ дает возможность «Казахтелекому» развивать рынок облачных услуг на базе cloud-экспертизы МТС и собственной инфраструктуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас на базе ресурсов ЦОД «Казахтелеком» реализует облачные услуги по нескольким видам решений: IaaS (инфраструктура как сервис), услуги SaaS (софт или программное обеспечение как сервис) и услуги PaaS (платформы как сервис). Необходимо учитывать, что рынок диктует свои требования и показывает высокую потребность в масштабируемых ресурсах для более быстрого перехода к цифровым форматам, оперативных решений и больших ресурсных мощностей. Поэтому партнерство с одним из лидеров развития облачных технологий в России даст новый импульс для компании в расширении линейки облачных сервисов и цифровых проектов. Данные решения позволят корпоративным клиентам «Казахтелекома» повысить производительность и эффективность своей работы, а также сэкономить на приобретении программного, аппаратного обеспечения и лицензий», – отметил генеральный директор Дивизиона информационных технологий филиала АО «Казахтелеком» Марат Абдилдабеков.

Благодаря подписанному документу компания сможет совместить опыт и технические ресурсы с инновационными технологиями российского сервис-провайдера, а также объединит следующие ресурсы двух компаний: собственные каналы связи, мощности центров обработки данных, ИТ-инфраструктура, экспертиза в разработке и запуске облачных продуктов и услуг, каналы продаж cloud-решений и компетенции по развитию национальных ИТ-маркетплейсов.

На следующем этапе сотрудничества в рамках меморандума планируется расширить взаимодействие в сегменте В2О (business to operator, рынок межоператорских услуг связи). Первые бизнес-проекты партнеры планируют запустить уже в текущем году.

«Последние два года показали, что облачные сервисы широко востребованы на рынке Казахстана. Пандемия приучила нас работать в онлайн-формате и показала, что это возможно, востребовано, экономично. Бизнес активно развивает цифровые проекты, а это значит, что переход в облачные сервисы скоро станет массовым. Он уже сейчас активно продвигается амбассадорами быстрого развития и мобильности. В сотрудничестве с партнером мы готовы предложить рынку новые облачные продукты и решения, востребованные настоящим и будущим рынком», – сказал директор по маркетингу и развитию Дивизиона по корпоративному бизнесу - филиала АО «Казахтелеком» Эмирхан Алиев.

Генеральный директор «ИТ-ГРАД» Ирина Харченко отметила, что партнерство с лидером телекоммуникаций в Казахстане является своевременным шагом в развитии международного бизнеса.

«Многие наши В2В-клиенты открывают представительства и подразделения в соседних странах. Спрос на облачные услуги на местах очевидно растет, а предложений в некоторых сегментах недостаточно. В частности, это self-сервисы, позволяющие в два клика заказать нужную конфигурацию виртуальной инфраструктуры. Надеемся, что сотрудничество откроет нам с партнером новые бизнес-возможности. Мы рассчитываем получить широкий канал продаж и пополнить продуктовый портфель оператора востребованными у местных компаний cloud-сервисами. В настоящее время мы обсуждаем детали коммерческого взаимодействия», – пояснила Ирина Харченко.

Уже сегодня «Казахтелеком» обладает самой крупной в стране сетью из 26 дата-центров и уже предоставляет такие облачные решения для бизнеса, как аренда виртуальных серверов и дата-центров, облачный вебинар, облачная ВКС, Firewall, Anti-DDoS, антивирусные программные обеспечения, а также виртуальный хостинг, доменные имена, интеллектуальную телефонию.

Услуги, реализованные на базе дата-центров компании, позволяют развернуть проект любой сложности для государственных и банковских структур, а также представителей крупного бизнеса. Сегодня дата-центры компании выбирают госкомпании, крупный отечественный и иностранный бизнес. В ЦОД «Казахтелекома» расположена инфраструктура таких гигантов, как Google, Facebook, Akamai, Youtube, Megogo, Wargaming.



