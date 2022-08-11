11 Августа 2022 15:09

Рынок купли-продажи жилья во всех регионах РК пошел на спад

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В июле 2022г. количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 30 393 и по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года уменьшилось на 34,3%, отрицательный показатель зарегистрирован во всех регионах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

В сравнении с июнем 2022 года количество сделок уменьшилось на 2%. В разрезе регионов больше всего сделок в июле заключено в Алматы – 4 915 и Нур-Султане – 4 391 сделка соответственно. Меньше всего сделок проведено в Северо-Казахстанской области – 619.

В сравнении с предыдущим месяцем спад по количеству сделок наблюдается в большинстве регионов, наибольший спад в Павлодарской (-19,2%), Алматинской (-17,0%) и Атырауской (-13,8%) областях. В сравнении с июнем рост показали только 4 региона: г. Нур-Султан (14%), г. Алматы (11,5%), Западно-Казахстанская (7,5%) и Актюбинская области (4,4%).

72% сделок совершены по квартирам в многоквартирных домах, доля индивидуальных домов в продаже заняла остальные 28 %.

Двухкомнатные квартиры остаются в спросе, в июле их было оформлено 8,4 тыс., больше всего по ним сделки заключались в Алматы (1570), Нур-Султане (1486) и в Карагандинской области (1304). По индивидуальным домам по сравнению с июнем 2022 года рост сделок показали только г.Нур-Султан (+9,2%), Актюбинская (+11,3%) и Западно-Казахстанская области (+27%).