Рынок Грузии заинтересован в товарах из Казахстана

ТБИЛИСИ. КАЗИНФОРМ - Вспененный каучук отечественного производства, а также алюминий и медь из Казахстана в ближайшее время могут поставляться на рынок Грузии. Заинтересованность в этом выразила грузинская сторона в ходе торгово-экономической миссии Казахстана в Тбилиси, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ВТП РК.

В Тбилиси прошел казахстанско-грузинский бизнес-форум, организованный Внешнеторговой палатой Казахстана совместно с Торгово-промышленной палатой Грузии при содействии Посольства РК в Республике Грузия.

Бизнес-форум стал ключевой диалоговой площадкой, на которой прямые контакты установили крупные казахстанские предприятия горнодобывающей, строительной и машиностроительной отраслей и потенциальные грузинские покупатели.

По итогам форума подписан меморандум о сотрудничестве между торговыми палатами двух стран.

На данный момент ведутся переговоры о поставках вспененного каучука казахстанской компании «IT&M» в Грузию. Также в рамках одной из выездных встреч компания «DIO» заинтересовалась в приобретении алюминия и меди компании «KazMinerals», ориентированной на развитие современных низкозатратных горнорудных производств в Казахстане.

В настоящее время Казахстан экспортирует в Грузию нефтепродукты, азотные удобрения, макаронные изделия, прокаты из железа, сигареты, мороженую рыбу, лекарства. Из Грузии же мы импортируем вина, безалкогольные напитки и минеральные воды, металлические трубы, вакцины, молоко. С января по июль 2018 года внешнеторговый оборот между нашими странами увеличился на 67% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го и составил 77 млн долларов.