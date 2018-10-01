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Рынок Грузии заинтересован в товарах из Казахстана
ТБИЛИСИ. КАЗИНФОРМ - Вспененный каучук отечественного производства, а также алюминий и медь из Казахстана в ближайшее время могут поставляться на рынок Грузии. Заинтересованность в этом выразила грузинская сторона в ходе торгово-экономической миссии Казахстана в Тбилиси, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ВТП РК.
В Тбилиси прошел казахстанско-грузинский бизнес-форум, организованный Внешнеторговой палатой Казахстана совместно с Торгово-промышленной палатой Грузии при содействии Посольства РК в Республике Грузия.
Бизнес-форум стал ключевой диалоговой площадкой, на которой прямые контакты установили крупные казахстанские предприятия горнодобывающей, строительной и машиностроительной отраслей и потенциальные грузинские покупатели.
По итогам форума подписан меморандум о сотрудничестве между торговыми палатами двух стран.
На данный момент ведутся переговоры о поставках вспененного каучука казахстанской компании «IT&M» в Грузию. Также в рамках одной из выездных встреч компания «DIO» заинтересовалась в приобретении алюминия и меди компании «KazMinerals», ориентированной на развитие современных низкозатратных горнорудных производств в Казахстане.
В настоящее время Казахстан экспортирует в Грузию нефтепродукты, азотные удобрения, макаронные изделия, прокаты из железа, сигареты, мороженую рыбу, лекарства. Из Грузии же мы импортируем вина, безалкогольные напитки и минеральные воды, металлические трубы, вакцины, молоко. С января по июль 2018 года внешнеторговый оборот между нашими странами увеличился на 67% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го и составил 77 млн долларов.
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