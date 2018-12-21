Рынок электрической мощности не повлияет на конечного потребителя

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вводимый с нового года рынок электрической мощности не повлияет на конечного потребителя «в сторону увеличения», пояснил на пресс-конференции в СЦК вице-министр энергетики Сунгат Есимханов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом, рынок мощности не повлияет на конечного потребителя в сторону увеличения. Это однозначно. Существующий тариф делится на две составляющие. Тот тариф, который сегодня есть, он в соответствии с законодательством разделен на два. Тариф на электроэнергию представляет собой себестоимость и инвестиционную часть, которая переведена в систему рынка мощности. У нас по результатам торгов каждая станция свою мощность продала и будет эту инвестиционную часть иметь. В части тарифа для конечного потребителя это никак не влияет.

Вице-министр энергетики заверил, что потребители, как платили энергоснабжающим организациям за киловатт, так и будут платить. «Наш поставщик - в лице электроснабжающих организаций будет покупать на оптовом рынке мощность и электроэнергию, и для него роста покупки не будет», - сказал Сунгат Есимханов.

Также он отметил, что у половины электростанций снижение тарифов произошло. Соответственно, снижение тарифа будет у тех энергоснабжающих организаций, которые покупают электроэнергию у этих станций.

Автор: Гульмира Сарбасова