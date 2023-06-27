Рынок экспорта органической продукции будет расширен

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня на заседании Мажилиса в первом чтении был одобрен проект закона «О производстве и обороте органической продукции», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проект закона был подготовлен депутатами для совершенствования законодательства в сфере производства и оборота органической продукции. Документ направлен на обеспечение рационального использования природных ресурсов, содействие формированию и развитию внутреннего рынка органической продукции, повышение конкурентоспособности органической продукции отечественных производителей на внешних рынках. В законопроекте учтены условия перехода на производство органической продукции, прямые требования к ее производству и маркировке, обороту импортной органической продукции, вводится система учета и надзора за органической продукцией.

«Как вы сами заметили, законопроект регулирует не только вопросы производства органической продукции, но и оборот этой продукции. Во-вторых, усовершенствованы понятия, которые касаются природы и свойств «органической» продукции, то есть, «органическая продукция», «оборот органической продукции», «учет органической продукции», и другие термины», - добавил сенатор Али Бектаев.

Также, по его словам, предусмотрена сертификация процесса производства органической продукции. Отмечается, что этот способ соответствует международному опыту и оттачивает производственные процессы.

«Также рассматривается возможность прохождения групповой сертификации производителей органической продукции. Это способствует кооперации и интеграции производителей органических продуктов и снижению затрат на сертификацию для конкретного производителя. Кроме того, целинные и залежные земли будут включены в органический растениеводческий оборот без переходного периода. По действующему законодательству период конверсии составляет не менее одного года и распространяется на все земли», - сказал сенатор.

По его словам, утверждаются списки семян, рыбы, поголовья скота, пригодных для использования в органическом земледелии, и удобрений, разрешенных для органического производства, включая согласованные с Европейской комиссией.

«Эта норма направлена на решение производственных вопросов, связанных с поиском органических семян, технологий, методов и средств органического производства. Также законопроектом внесены ряд изменений в части оценки качества органической продукции, маркировки и реализации этой продукции, компетенций госорганов», - добавил Али Бектаев.