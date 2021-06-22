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    03:00, 22 Июнь 2021 | GMT +6

    Рынок для продажи живого скота откроют в ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ - В Уланском районе ВКО на базе крестьянского хозяйства «Мухамади» планируют открыть рынок для продажи живого скота, животноводческой и сельскохозяйственной продукции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

    Продавать выращенную продукцию на этом базаре смогут фермеры из соседних хозяйств. В «Непроданный скот можно оставить на реализацию на имеющейся откормплощадке. Для покупателей также предусмотрены услуги по убою скота, разделке и копчению мяса», - отметили в акимате.

    Место для рынка выбрано не случайно. Крестьянское хозяйство расположено вдоль республиканской трассы, возле перевала «Атыгай». Сюда удобно добираться не только жителям Уланского района, но и других населенных пунктов области.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана
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