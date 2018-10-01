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Рыночную стоимость Головкина определил промоутер «Канело»
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава промоутерской компании Golden Boy Promotions (GBP) Оскар Де Ла Хойя даёт отчётливо понять, что впредь никаких финансовых уступок бывшему чемпиону мира казахстанцу Геннадию Головкину (38-1-1, 34 КО) не будет. Если тот согласится на третий бой со звездой GBP мексиканским чемпионом WBC, WBA Super в весе до 72,6 кг Саулем Альваресом (50-1-2, 34 КО), то только на предложенных условиях, передает Sports.kz.
Напомним, Головкину удалось выбить для себя невероятные 45% призового фонда за бой-реванш с Альваресом - поединок состоялся в сентябре 2018 года и завершился победой мексиканца решением большинства судей. Обе стороны якобы заинтересованы в третьем поединке, а их первый бой состоялся в 2017-м году и завершился вничью.
«(Президент GBP) Эрик Гомес на контакте с (промоутером Головкина) Томом Лёффлером, - сообщил Де Ла Хойя в интервью FightHub. - Пока что Альварес поднимается в весе и попытается взять титул в 76,2 кг (15 декабря в Нью-Йорке в поединке с Рокки Филдингом). Сделает то, что по неизвестной мне причине всегда отказывался сделать Головкин. Если Альварес победит, то вернётся в средний вес и вновь встретится в ринге с лучшими из лучших».
«Если Головкина действительно интересует третий бой, то я уже прикинул в уме его примерную сегодняшнюю рыночную стоимость, его гонорар. Если он не захочет боксировать за ту сумму, которую мы ему предложим, тогда пускай дерётся с кем хочет. Сейчас я не готов озвучивать сумму, но смотрите сами: Альварес абсолютно всем доволен. Пока что Головкин смотрит на другие варианты. Я так скажу: „Головкин, когда будешь готов, приходи и просто постучи в нашу дверь"», - заявил Де Ла Хойя.
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