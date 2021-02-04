Рынки столицы начинают работу с 9 часов утра

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новым постановлением главного государственного санврача столицы изменен график работы крытых продовольственных и непродовольственных рынков города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Так, согласно новому постановлению крытые продовольственные рынки работают в будние и выходные дни с 9:00 до 20:00 часов.

При этом заполняемость не должна превышать 30% от проектной мощности из расчета 4 кв. метра на одного посетителя, также необходимо соблюдать усиленные санитарно-противоэпидемические, санитарно-профилактические мероприятия.

«Обеспечить организацию работы крытых непродовольственных рынков, при соблюдении заполняемости не более 30% от проектной мощности из расчета 4 м2 на одного посетителя, при соблюдении усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние и субботние дни с 9:00 до 20:00 часов и запретом работы в воскресные дни. С запретом нахождения покупателей в торговом зале по истечению времени работы», - говорится в постановлении санврача.

Кроме того, общественный транспорт столицы возвращается к графику работы в штатном режиме.

Напомним, 2 февраля было опубликовано новое постановление главного санитарного врача Нур-Султана Сархат Бейсеновой о карантинных мерах.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 3 февраля,

г. Нур-Султан находится в «желтой» зоне.