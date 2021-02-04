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    00:01, 04 Февраль 2021 | GMT +6

    Рынки столицы начинают работу с 9 часов утра

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новым постановлением главного государственного санврача столицы изменен график работы крытых продовольственных и непродовольственных рынков города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

    Так, согласно новому постановлению крытые продовольственные рынки работают в будние и выходные дни с 9:00 до 20:00 часов.

    При этом заполняемость не должна превышать 30% от проектной мощности из расчета 4 кв. метра на одного посетителя, также необходимо соблюдать усиленные санитарно-противоэпидемические, санитарно-профилактические мероприятия.

    «Обеспечить организацию работы крытых непродовольственных рынков, при соблюдении заполняемости не более 30% от проектной мощности из расчета 4 м2 на одного посетителя, при соблюдении усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние и субботние дни с 9:00 до 20:00 часов и запретом работы в воскресные дни. С запретом нахождения покупателей в торговом зале по истечению времени работы», - говорится в постановлении санврача.

    Кроме того, общественный транспорт столицы возвращается к графику работы в штатном режиме.

    Напомним, 2 февраля было опубликовано новое постановление главного санитарного врача Нур-Султана Сархат Бейсеновой о карантинных мерах.

    Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 3 февраля,

    г. Нур-Султан находится в «желтой» зоне.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Астана Акимат
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