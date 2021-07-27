Рынки Нур-Султана подключаются к Ashyq

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Крытые рынки Нур-Султана вслед за другими объектами предпринимательства подключаются к проекту «Ashyq», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города Нур-Султан.

Это позволит как снизить риски распространения коронавируса, тем самым обезопасить сотрудников и посетителей, так и продолжать объектам свою деятельность. В их числе, к примеру, ТЦ «Асем», ТЦ «Алем», строительный рынок «Эталон», также готовятся внедрить проекты рынки Шапагат, Сарыарка и т.д.

На сегодня в столице в проекте «Ashyq» зарегистрировано более 2 200 субъектов предпринимательства. Предприниматели, участвующие в данном проекте, должны соблюдать условия участия в проекте: пропускать посетителей только после определения статуса. Мониторинговыми группами на системной основе проводятся рейды по соблюдению объектами саннорм и ограничительных мер.

Кроме того, благодаря проекту «Ashyq», 18 жителей привлечены к административной ответственности за то, что пытались посетить общественные места, имея «красный статус» (люди с положительным ПЦР-тестом). Таким образом, предприниматели отмечают важность подключения объектов к проекту «Ashyq».

«Мы со вчерашнего дня работаем по программе «Ashyq». На всех входах осуществляется пропускной режим. Ажиотажа нет. Только за сегодня выявили 2 желтых, 1 красный статус. На своем примере хотим показать, что в больших объектах также можно работать по данной системе. Хочется, чтобы организации, торговые объекты поставили такую систему, чтобы и мы, и посетители чувствовали себя в безопасности», - сказал директор ТЦ «Асем» Нурлан Нурмаганбетов.

Напомним, согласно решению межведомственной комиссии со 2 августа текущего года приостанавливается деятельность всех предприятий и организаций, не участвующих в проекте «Ashyq», за исключением центральных госорганов, акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения.