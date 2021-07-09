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    18:50, 08 Июль 2021 | GMT +6

    Рыбу спасли от гибели после прорыва плотины в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области государственные экологи предотвратили гибель рыбы после прорыва плотины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Минэкологии РК.

    Как сообщили в Комитете рыбного хозяйства МЭГПР РК, 7 июля сотрудники Нура-Сарысуской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК выявили в Instagram сообщение о прорыве дамбы плотины Красный Кут в Осакаровском районе. Прорыв создал угрозу гибели рыбы.

    Оперативная группа полностью обследовала прибережную полосу водоема у плотины Красный Кут, но погибшей рыбы не нашла. При этом живые рыбы были обнаружены на мелководье разлива воды в месте прорыва дамбы.

    «В целях недопущения гибели рыб на мелководье оперативной группой произведен отлов 111 штук мелкого карася (15 кг) со средней навеской 135 грамм. Отловленная рыба выпущена в русло реки Ошаганды», - говорится в сообщении.

    В настоящее время продолжается мониторинг за состоянием ихтиофауны водоема.

    Плотина Красный Кут расположена в 20 километрах от села Крестовка Осакаровского района, площадь водоема порядка 20 гектаров. Водоем входит в перечень рыбохозяйственных водоемов местного значения Карагандинской области, но в настоящее время находится в резервном фонде.





    Теги:
    Происшествия, ЧС Экология Карагандинская область Происшествия
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