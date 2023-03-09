Рыбу спасают от замора в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области проводят мелиорацию на водоемах резервного фонда, где есть угроза замора рыбы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления природных ресурсов и регулирования природопользования, сотрудники заинтересованных ведомств бурят лунки и прорубают майны, устанавливают камышовые снопы, с помощью мотопомп проводят аэрацию.

«На озере Сивково Кызылжарского района, например, использование аэраторов из-за небольшой глубины под запретом. При насыщении воды возможно поднятие со дна водоема донных отложений, которые могут отрицательно повлиять на дыхательные органы рыб. Решили бурить лунки и прорубать майны, в лунки помещаются снопы камыша, через которые в воду будет поступать кислород. Это старый дедовский метод, но очень эффективный и безопасный для этого водоема», - рассказали в управлении.







Если мелиоративные работы невозможны, то проводится мелиоративный лов. Его осуществляют на 13-ти водоемах резервного фонда.

«В этом году подведомственные лесные учреждения проводят противозаморные мероприятия на 62-х водоемах. Пробурили около 5 тысяч лунок, прорубили 62 майны, установили почти 2 тысячи камышовых снопов, задействовали 14 единиц техники и около 40 человек, в том числе волонтеров. Подобные мероприятия осуществляют и арендаторы водоемов», - добавили в управлении.

На территории области расположены 543 рыбохозяйственных водоема. Из них 314 находятся в долгосрочной аренде, 229 - входят в резервный фонд.





