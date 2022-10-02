Рыбу с Алаколя экспортируют в Европу
На предприятии производят рыбное филе и фарш, а также вяленую продукцию, реализуют щечки и плавники для любителей деликатесов, все в соответствии с европейскими стандартами качества.
Готовая продукция реализуется на отечественном рынке, экспортируется в Беларусь, Германию, Чехию, Данию и другие европейские страны. Ловлей рыбы занимается 2 бригады на двух специально отведенных участках, максимально разрешенный объем ловли – 40 тонн разных видов рыбы в год. Чтобы обеспечить увеличение объемов производства, рыба дополнительно закупается у местных рыбаков, а также доставляется с озер Балхаш и Зайсан. В основном это окунь, сазан, судак и карась.
Из 100 кг рыбы получается 50 кг филе. Предприятие безотходное. Из остатков рыбы, костей, хрящей и чешуи производят рыбокостную муку, которую используют для изготовления корма для домашнего скота, птицы, рыб, а также в качестве удобрения. В основном закупают птицефабрики. Это очень хороший, натуральный источник протеина. Рыба проходит этапы мойки, сортировки, очистки, резки, филетирования, глазировки, раскладки, упаковки и маркировки.