Рыбу с Алаколя экспортируют в Европу

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - С начала года переработано порядка 800 тонн рыбы, выловленной в озере Алаколь, произведено 440 тонн рыбокостной муки. В сутки на рыбоперерабатывающем заводе в Алакольском районе могут производить от 5 до 10 тонн рыбной продукции в зависимости от сырья и до 3 тонн рыбокостной муки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Жетысуской области.

На предприятии производят рыбное филе и фарш, а также вяленую продукцию, реализуют щечки и плавники для любителей деликатесов, все в соответствии с европейскими стандартами качества.

Готовая продукция реализуется на отечественном рынке, экспортируется в Беларусь, Германию, Чехию, Данию и другие европейские страны. Ловлей рыбы занимается 2 бригады на двух специально отведенных участках, максимально разрешенный объем ловли – 40 тонн разных видов рыбы в год. Чтобы обеспечить увеличение объемов производства, рыба дополнительно закупается у местных рыбаков, а также доставляется с озер Балхаш и Зайсан. В основном это окунь, сазан, судак и карась.

Из 100 кг рыбы получается 50 кг филе. Предприятие безотходное. Из остатков рыбы, костей, хрящей и чешуи производят рыбокостную муку, которую используют для изготовления корма для домашнего скота, птицы, рыб, а также в качестве удобрения. В основном закупают птицефабрики. Это очень хороший, натуральный источник протеина. Рыба проходит этапы мойки, сортировки, очистки, резки, филетирования, глазировки, раскладки, упаковки и маркировки.