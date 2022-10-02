РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    03:00, 02 Октябрь 2022 | GMT +6

    Рыбу с Алаколя экспортируют в Европу

    None
    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - С начала года переработано порядка 800 тонн рыбы, выловленной в озере Алаколь, произведено 440 тонн рыбокостной муки. В сутки на рыбоперерабатывающем заводе в Алакольском районе могут производить от 5 до 10 тонн рыбной продукции в зависимости от сырья и до 3 тонн рыбокостной муки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Жетысуской области.

    На предприятии производят рыбное филе и фарш, а также вяленую продукцию, реализуют щечки и плавники для любителей деликатесов, все в соответствии с европейскими стандартами качества.

    Готовая продукция реализуется на отечественном рынке, экспортируется в Беларусь, Германию, Чехию, Данию и другие европейские страны. Ловлей рыбы занимается 2 бригады на двух специально отведенных участках, максимально разрешенный объем ловли – 40 тонн разных видов рыбы в год. Чтобы обеспечить увеличение объемов производства, рыба дополнительно закупается у местных рыбаков, а также доставляется с озер Балхаш и Зайсан. В основном это окунь, сазан, судак и карась.

    Из 100 кг рыбы получается 50 кг филе. Предприятие безотходное. Из остатков рыбы, костей, хрящей и чешуи производят рыбокостную муку, которую используют для изготовления корма для домашнего скота, птицы, рыб, а также в качестве удобрения. В основном закупают птицефабрики. Это очень хороший, натуральный источник протеина. Рыба проходит этапы мойки, сортировки, очистки, резки, филетирования, глазировки, раскладки, упаковки и маркировки.


    Теги:
    Акимат Жетысуская область Экономика
    Сейчас читают
    00:51, 01 Октябрь 2023
    Көрпе Fest провели в Таразе
    00:29, 01 Октябрь 2023
    Оружие, наркотики и краденые драгоценности изъяли у кызылординца
    00:03, 01 Октябрь 2023
    Дожди ожидаются на востоке и в центре Казахстана 1 октября
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!