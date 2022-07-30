30 Июля 2022 07:33

Рыбу, попавшую в обмелевшие водоемы, спасают в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Рыбу, попавшую в многочисленные обмелевшие водоемы вдоль реки Урал, спасают в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основная проблема образовалась в Махамбетском районе области, расположенном вдоль реки Урал. В районе - всего 18 озер. Сегодня водоемы «Баксай», «Петрушки», «Алмагамбет», «12 аул», «Малый Карачаганак», «Кызылжар», «15 аул», «Коржын» обмелели и полностью отрезаны от Урала. После окончания паводка защитники природы спасли там около 200 тыс. мальков рыбы частиковых пород. Работа продолжается, и сейчас попавших в западаю мальков вылавливают сетями, затем помещают в специальные емкости и транспортируют в реку Урал», - сообщили в пресс- службе акима Атырауской области.

Работа по спасению попавшей в западню рыбы будет продолжаться все лето. Проводят эту работу сотрудники расположенных на территории Актогайского сельского округа Махамбетского района рыболовецких кооперативов.