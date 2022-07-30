Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Рыбу, попавшую в обмелевшие водоемы, спасают в Атырауской области
30 Июля 2022 07:33

Рыбу, попавшую в обмелевшие водоемы, спасают в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Рыбу, попавшую в многочисленные обмелевшие водоемы вдоль реки Урал, спасают в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основная проблема образовалась в Махамбетском районе области, расположенном вдоль реки Урал. В районе - всего 18 озер. Сегодня водоемы «Баксай», «Петрушки», «Алмагамбет», «12 аул», «Малый Карачаганак», «Кызылжар», «15 аул», «Коржын» обмелели и полностью отрезаны от Урала. После окончания паводка защитники природы спасли там около 200 тыс. мальков рыбы частиковых пород. Работа продолжается, и сейчас попавших в западаю мальков вылавливают сетями, затем помещают в специальные емкости и транспортируют в реку Урал», - сообщили в пресс- службе акима Атырауской области.

Работа по спасению попавшей в западню рыбы будет продолжаться все лето. Проводят эту работу сотрудники расположенных на территории Актогайского сельского округа Махамбетского района рыболовецких кооперативов.


Новости по теме
Почему для возвращения тигра выбрана территория Прибалхашья
Трех человек спасли на Капчагайском водохранилище
Четвероногий робот исследует окружающую среду в Италии
Читайте также
Часть Атырау останется без горячей воды на пять дней
Благоприятные метеоусловия будут в Казахстане 30 июля
Регулирование численности сайгаков направлено на поддержание их популяции – министр экологии
Почему для возвращения тигра выбрана территория Прибалхашья
Минэкологии предоставит первые результаты разработки платформы Kaznedra до сентября
Тигры могут появиться в Казахстане в 2025 году
Генассамблея ООН приняла историческую резолюцию об окружающей среде
Четвероногий робот исследует окружающую среду в Италии
Популярное
1 Стеклянный купол и безвизовый парк – какова судьба 10 крупных проектов в Нур-Султане
2 Столичному водителю выписали около 100 штрафов на два месяца
3 Наркоканал ликвидировали в столице
4 Центральную больницу «заминировали» в Алматы
5 Из-за сильного дождя затопило рынок и улицы Степногорска

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Казахстан может стать стабильным поставщиком пшеницы на мировой рынок
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив