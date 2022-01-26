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Рыбу от зимнего замора спасают на водоёмах Карагандинской области

26 Января 2022 19:06
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Рыбу от зимнего замора спасают на водоёмах Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинские инспекторы по охране лесов и животного мира проводят противозаморные мероприятия. Они обходят водоёмы региона и бурят лунки, чтобы помочь подводным обитателям перезимовать, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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На сегодняшний день под охраной госинспекторов находится 107 резервных рыбохозяйственных водоёмов.

Снегопады и морозы – настоящая проблема для жителей подводного мира, потому что высокая толщина льда и снежный покров препятствуют поступлению кислорода и света. Это может привести к замору рыбы.

Чтобы этого не случилось, государственные инспекторы КГУ «Карагандинское хозяйство по охране лесов и животного мира» управления природных ресурсов и регулирования природопользования совместно со специалистами РГУ «Нура-Сарысуская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства» проводят противозаморные мероприятия – бурят лунки и заполняют их камышами, чтобы растения пропускали воздух через себя.

«Эта работа уже прошла на водоёмах Сопаксор и Карасевое в Абайском и Бухар-Жырауском районах. С января по март инспекторы охватят все резервные рыбохозяйственные водоёмы области. А на закреплённых рыбу спасают природопользователи», - сообщили в управлени и природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области .



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#Карагандинская область   #Экология   #Спасение  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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