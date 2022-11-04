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Рыбу и наркотики хранили в гараже браконьеры в Атырау

4 Ноября 2022, 13:56
Рыбу и наркотики хранили в гараже браконьеры в Атырау
4 Ноября 2022, 13:56

Рыбу и наркотики хранили в гараже браконьеры в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В гараже мужчина хранил более 120 кг рыбы и наркотики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Полиция в ходе операции «Браконьер» выявила троих мужчин, которые незаконно хранили наркотики и рыбу осетровых видов. При обыске в гараже одного из них нашли рыбу частиковых видов весом 101 кг, осетровой породы - весом 20 кг и наркотики в количестве 7 штук. В гараже одного из подозреваемых обнаружили и изъяли 5 моторных лодок и незарегистрированное двуствольное ружье 16 калибра. В задержании участвовали сотрудники управления по противодействию экстремизму департамента полиции Атырауской области и полицейские городского отдела №1», - сообщили в пресс-службе ДП региона.

В отношении трех подозреваемых 1981, 1984 и 1976 годов рождения избирается мера пресечения и проводится досудебное расследование в соответствии с ч. 1 ст. 339 УК РК, ч. 2 ст. 296 УК РК.

Ранее сообщалось, что в Туркестанской области в ходе мероприятия «Браконьер» полицейские обнаружили у местного жителя тушу краснокнижного архара.


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