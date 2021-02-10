Рыбоперерабатывающий цех открыли в одном из сел Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Рыбоперерабатывающий цех построили в одном из сел Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рыбоперерабатывающий цех, где работу получили 50 человек, открылся в селе Бирлик Курмангазинского района Атырауской области. До этого большая часть выловленной рыбы отправлялась потребителям в замороженном, охлажденном или сушеном виде. Был привлечен инвестор из России, который помог реализовать в селе проект стоимостью 200 млн тенге.

Цех способен перерабатывать до 30 тонн рыбы в сутки. В настоящее время на постоянную работу привлекаются 50 человек», - сообщил аким Курмангазинского района Кайрат Нуртаев.

Он также отметил, что аналогичный рыбоперерабатывающий цех будет запущен в скором времени и в поселке Тенгиз Курмангазинского района.