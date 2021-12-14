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Рыбоперерабатывающее предприятие открылось в Мангистауской области

14 Декабря 2021 20:22
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Рыбоперерабатывающее предприятие открылось в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В рамках 30-летия Независимости Республики Казахстан в населенном пункте Аташ села Баутино Тупкараганского района запущен рыбоперерабатывающий цех ТОО «АташФишПром», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Тупкараганского района.

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Стоимость проекта 83 млн тенге. На предприятии мощностью 292,8 тонн в год будет производиться филе, фарш, копченая и консервированная рыба.

В торжественной церемонии открытия предприятия приняли участие заместитель акима области Бекбол Орынбасаров, ветераны и представители интеллигенции района. Бекбол Орынбасаров поздравил жителей с Днем Независимости, отметив важность рыбной промышленности региона.

«По поручению акима области перед нами стоит задача увеличить объемы производимых в регионе продовольственных товаров. В том числе производство мясной и рыбной продукции. Следует отметить заслуги предпринимателей Тупкараганского района. Для обеспечения населения местной продукцией и создания новых рабочих мест. Новое предприятие имеет большое значение», - сказал Бекбол Орынбасаров.

По словам технического директора цеха Амалбека Тулеумаганбетова, сейчас на фабрике начали выпускать производственную муку. Ее можно использовать в качестве кормов для птицы и животных, а также для земледелия. При полном запуске проекта планируется трудоустроить 15 человек.

«Установлен мукомольный станок, который в день производит до 2 тонн муки из рыбных отходов. Сейчас за один день мы производим до 1 тонны рыбной муки и до 500 кг комбикормов. Спрос есть. Так как это единственный цех в Казахстане, запросы поступают не только из других регионов республики, но также из России», - сказал Амалбек Тулеумаганбетов.


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#Промышленность   #Мангистауская область   #Регионы   #30 лет Независимости  
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