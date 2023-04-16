Рыбоохранная акция стартовала в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На территории рек и водоемов Карагандинской области стартовала акция «Нерест». Она направлена на сохранение биоразнообразия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В период нереста с 15 апреля по 30 мая запрещено рыбачить на канале имени К. Сатпаева в пределах Карагандинской области. Исключение – любительское (спортивное) рыболовство, лов плотвы, леща, окуня, карася и щуки на закрепленных рыбохозяйственных участках.

С 20 апреля по 20 мая вводится запрет на ловлю судака, карпа на водоемах Нура-Сарысуского бассейна. Однако запрет снимается с 1 мая по 30 июня на добычу других видов рыб. Также в этот период можно заниматься спортивной, любительской и промысловой рыбалкой.

«Сроки запрета на рыбалку определены с учетом региональных особенностей. На период акции внимание сотрудников природоохранных органов будет уделяться выявлению и пресечению фактов рыболовства, незаконного приобретения или сбыта, провоза рыбы и рыбной продукции», - сообщили в пресс-службе Нура-Сарысуской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства.

За нарушение запрета законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность. Нура-Сарысуская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства призывает граждан бережно относиться к природе, соблюдать установленные правила рыболовства и не нарушать закон.