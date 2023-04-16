Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Карагандинская область

Рыбоохранная акция стартовала в Карагандинской области

Автор:  
Агата Мухамеджанова
16 Апреля 2023, 12:29
Рыбоохранная акция стартовала в Карагандинской области Фото: istockphoto.com

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На территории рек и водоемов Карагандинской области стартовала акция «Нерест». Она направлена на сохранение биоразнообразия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В период нереста с 15 апреля по 30 мая запрещено рыбачить на канале имени К. Сатпаева в пределах Карагандинской области. Исключение – любительское (спортивное) рыболовство, лов плотвы, леща, окуня, карася и щуки на закрепленных рыбохозяйственных участках.

С 20 апреля по 20 мая вводится запрет на ловлю судака, карпа на водоемах Нура-Сарысуского бассейна. Однако запрет снимается с 1 мая по 30 июня на добычу других видов рыб. Также в этот период можно заниматься спортивной, любительской и промысловой рыбалкой.

«Сроки запрета на рыбалку определены с учетом региональных особенностей. На период акции внимание сотрудников природоохранных органов будет уделяться выявлению и пресечению фактов рыболовства, незаконного приобретения или сбыта, провоза рыбы и рыбной продукции», - сообщили в пресс-службе Нура-Сарысуской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства.

За нарушение запрета законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность. Нура-Сарысуская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства призывает граждан бережно относиться к природе, соблюдать установленные правила рыболовства и не нарушать закон.


Карагандинская область  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
Какой будет погода в период посевной в СКО
Какой будет погода в период посевной в СКО
Работников нефтяных и сервисных предприятий Жанаозена начали анкетировать
Работников нефтяных и сервисных предприятий Жанаозена начали анкетировать
Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и еще трех городах Казахстана
Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и еще трех городах Казахстана
ФК «Тараз» разгромил «Актобе Жас» со счетом 7:1
ФК «Тараз» разгромил «Актобе Жас» со счетом 7:1
В Посольстве Казахстана в Бельгии состоялась очередная встреча соотечественников
В Посольстве Казахстана в Бельгии состоялась очередная встреча соотечественников
Уголовное дело завели по факту происшествия с пенсионеркой на эскалаторе в Акмолинской области
Уголовное дело завели по факту происшествия с пенсионеркой на эскалаторе в Акмолинской области