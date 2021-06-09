Рыбные консервы проверили в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 27,4% проверенных импортных рыбных консервов в Акмолинской области не соответствовали существующим требованиям гигиенических нормативов и технических регламентов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области, для обеспечения жителей региона качественными продуктами питания специалистами ведомства проводится мониторинг безопасности пищевой продукции.

«В условиях мониторинга за 5 месяцев этого года отобрано 84 образца рыбных консервов. В 23-х пробах выявлены несоответствия существующим требованиям гигиенических нормативов и технических регламентов, что составляет 27,4 %. Сравнительный анализ показывает, что несоответствующая рыбная продукция приходится на долю импортной продукции в100%», - пояснили в ведомстве.

Так, из проверенных 74 консервов, производителями которых являются страны ЕАЭС, 23 имели несоответствия. Среди 10 проверенных консервов местного производителя нарушений выявлено не было.

При мониторинге были выявлены следующие нарушения требований техрегламентов: несоответствие требованиям маркировки продукции - 21 проба (отсутствие информации на государственном языке, отсутствуют дополнительные сведения), несоответствие по показателям качества и микробиологическим показателям (МАФАМ) - 1 проба; по физико-химическим показателям - 1 проба (превышена массовая доля хлористого натрия - 2,3 % при норме 1,2-2,0 %).

«По установленным нарушениям субъектам предпринимательства выданы санитарные предписания об устранении нарушений требований законодательства Республики Казахстан в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Согласно плану, ежемесячно проводится контроль объектов торговли. Не допускается торговля несертифицированной продукцией», - добавили в ведомстве.

Санврачи региона обратились к акмолинцам с просьбой сообщать о фактах выявления некачественного товара. В заявлении необходимо указать адрес и реквизиты торговой точки, также изложить подробности и приложить фото или видео. Прикрепить фискальный чек. В таком случае сотрудники департамента или территориальных управлений проведут внеплановую проверку.