Рыбному хозяйству в регионе будет оказываться всяческая поддержка - аким Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Анализ развития рыбной отрасли в Жамбылской области показывает ее огромный потенциал, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным акимата Жамбылской области, по региональной программе развития рыбного хозяйства, рассчитанной на 2021 - 2030 годы, за девять лет планируется увеличить производство товарной рыбы до восьми тысяч тонн. Предполагается развитие озерно-товарного рыбоводства, переработка продукции, создание индустриальных высокоинтенсивных рыбоводных хозяйств. Ожидается, что внутреннее потребление рыбной продукции в Жамбылской области вырастет в разы.

Приоритет в этой сфере отдается товарному рыбоводству и форелевым хозяйствам. В области есть 27 водоемов, пригодных для товарного рыбоводства, в которых в следующем году планируется произвести 22,6 тонны рыбы. В этом году планируется выловить 83,3 тонны форели в хозяйствах, расположенных на 21 горной реке.

«Развитие рыбного хозяйства в нашем регионе имеет большие перспективы, - считает аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев. - Помимо благоприятных природных и климатических условий, есть еще один существенный плюс - государственная поддержка. Правительством разработана специальная программа до 2030 года. Для тех, кто станет заниматься рыбоводством, предусмотрено пять видов субсидий. Кроме того, в нашей области есть хорошие традиции рыбоводства, заложенные еще в советское время. Однако сейчас эта отрасль практически не развивается, за прошлый год объем продукции составил всего 1 150 тонн. Большинство рыбоводов даже не знают о существовании государственной поддержки рыбного хозяйства».

Тем не менее, анализ потенциала развития рыбной отрасли, проведенный облуправлением сельского хозяйства совместно с облуправлением природных ресурсов и регулирования природопользования, показал, что в жамбылских озерах можно выращивать свыше 940 тонн рыбы, в искусственных прудах - более тысячи тонн, в рыбопитомниках - свыше 750 тонн, в огражденных сетями вольерах - до 5 300 тонн.

По информации областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Жамбылской области, в регионе ведется работа над реализацией 19 новых инвестиционных проектов.

Увеличивается производственная мощность питомников крестьянского хозяйства «Сандель» и ИП «А. Д. Чергенов». Для увеличения объема продукции хозяйство «Сандель» ведет работы по строительству пруда площадью два гектара и стоимостью девять миллионов тенге, в котором планируется выращивать шесть миллионов мальков. Построит питомник и КХ «Койшыбай-Ата» для выращивания миллиона мальков.

В селе Сортобе Кордайского района планируется строительство искусственных прудов по выращиванию и добыче форели на сумму один миллиард тенге, проектная мощность достигнет двух тысяч тонн рыбы.

В Меркенском районе трое предпринимателей планируют выращивать форель и африканского осетра, стоимость проектов – 30 и 50 миллионов тенге. Здесь же построят пять производственных цехов общей стоимостью 250 миллионов тенге для выращивания 40 тонн рыбы.

Строительство завода по разведению рыбы карповых пород планируют в Шуском районе, стоимость проекта 516,5 миллиона тенге. На реке Шу построят искусственные пруды по разведению рыб семейства карповых.

В селе Жасоркен Жамбылского района, на реке Талас, выпустили в водоем 75 тысяч мальков форели, стоимость этого проекта 100 миллионов тенге. В пруду, в селе Бесагаш, близ реки Талас будут разводить форель, стоимость проекта 150 миллионов тенге. Разведением форели, созданием рыбоводных питомников занимается целый ряд крестьянских хозяйств на реке Талас.

Аким области Бердибек Сапарбаев заверил, что рыбному хозяйству в регионе будет оказываться всяческая поддержка.

«В свое время Жамбылская область была одним из крупных производителей рыбы. Рыбное хозяйство должно вновь превратиться в одну из важных отраслей экономики. Государство пошло навстречу. Деньги на субсидирование кормов стали выделяться. Мы не должны рассматривать водоемы исключительно как источник получения рыбы. Их можно превратить в туристические объекты, предназначенные для семейного отдыха, рыбалки и так далее. Это позволит развивать как рыбное хозяйство, так и туристическую сферу», - считает глава региона.

В Жамбылской области насчитывается 117 водоемов, 5 водохранилищ, 13 магистральных каналов общей протяженностью более трех тысяч километров.

Рыбохозяйственный фонд занимает площадь 27,8 тысячи га. Три четверти водоемов пригодны к рыбохозяйственной деятельности. Преобладающими промысловыми видами рыб в жамбылском регионе являются толстолобик, белый амур, карп, сазан, судак, лещ, краль, вобла.