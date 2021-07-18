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    16:30, 18 Июль 2021 | GMT +6

    Рыбинспекторы исследовали обнаруженного на берегу Каспия мертвого тюленя

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    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Комитете рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК прокомментировали информацию по обнаруженной туше тюленя на побережье Каспийского моря в черте города Актау, опубликованную в социальных сетях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Минэкологии.

    «18 июля 2021 года в социальной сети Instagram была опубликована информация об обнаружении на побережье Каспийского моря близ города Актау туши тюленя. По информации сайта Lada.kz, тюлень был обнаружен в луже крови», - говорится в сообщении.

    Как отмечается, оперативно на место обнаружения была направлена группа из числа государственных инспекторов Управления рыбного хозяйства по Мангыстауской области Жайык-Каспийском межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства во главе с руководителем управления Шихметовым А.

    По приезду на место была обнаружена туша тюленя, хвостовая часть которого были без волосяного покрова, на стадии разложения. По предварительным данным, животное погибло несколько месяцев назад в море и было выброшено на побережье близ города Актау в результате шторма, который прошел в море несколькими днями ранее.

    «В связи с тем, что туша была в стадии разложения, а на теле животного не было обнаружено каких-либо запрещенных орудий лова рыбы (рыболовные сети), следов удушья, а также других признаков насильственной смерти, сотрудники природоохранной полиции и ветеринарных служб на место обнаружения не вызывались. При этом необходимо отметить, что «лужа крови», это стекавший с тела животного подкожный жир в результате воздействия прямых солнечных лучей «, - сообщили в комитете .


    Теги:
    Экология Мангистауская область
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