Рыбалку запретили на канале имени Каныша Сатпаева

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области по всей протяжённости канала имени Каныша Сатпаева с 15 апреля будет запрещена рыбная ловля. Нерестовый запрет продлится до 30 мая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По сообщению Нура-Сарысуской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, ловить рыбу нельзя на всех гидроузлах (водохранилищах) канала. Ограничение действует на любой вид рыболовства и на все виды рыб.

Эта мера вводится для сохранения рыбных ресурсов и других водных животных.

Рыболовов-любителей просят с пониманием отнестись к ежегодному временному запрету. Нарушителям грозит штраф.

Согласно ст. 383 КоАП РК, за нарушение правил рыболовства на физических лиц налагается штраф в размере 10 МРП, плюс ущерб в зависимости от улова и вида рыб. Уголовная ответственность предусмотрена, если ловля рыбы в период нереста совершалась в особо крупных размерах. Штраф в таких случаях составляет более 100 МРП.

