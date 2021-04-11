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    09:32, 11 Апрель 2021 | GMT +6

    Рыбалку запретили на канале имени Каныша Сатпаева

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области по всей протяжённости канала имени Каныша Сатпаева с 15 апреля будет запрещена рыбная ловля. Нерестовый запрет продлится до 30 мая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По сообщению Нура-Сарысуской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, ловить рыбу нельзя на всех гидроузлах (водохранилищах) канала. Ограничение действует на любой вид рыболовства и на все виды рыб.

    Эта мера вводится для сохранения рыбных ресурсов и других водных животных.

    Рыболовов-любителей просят с пониманием отнестись к ежегодному временному запрету. Нарушителям грозит штраф.

    Согласно ст. 383 КоАП РК, за нарушение правил рыболовства на физических лиц налагается штраф в размере 10 МРП, плюс ущерб в зависимости от улова и вида рыб. Уголовная ответственность предусмотрена, если ловля рыбы в период нереста совершалась в особо крупных размерах. Штраф в таких случаях составляет более 100 МРП.


    Теги:
    Карагандинская область
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