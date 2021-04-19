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    14:41, 19 Апрель 2021 | GMT +6

    Рыбалку на реке Есиль запретили до 20 мая в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с 20 апреля запрещается рыбалка на притоках и реках Есиль и Селеты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации Есильской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, ограничения вводятся из-за нереста рыбы. Действовать они будут до 20 мая.

    С 15 апреля в регионе запретили рыбалку на щуку, язя и судака.

    Весь период ограничений специалисты инспекции будут проводить рейды. За нарушение правил рыболовства грозит штраф в размере 10–20 МРП, что составляет от 29 тысяч до 58 тысяч тенге.

    В прошлом году североказахстанцы заплатили за нарушения правил штрафы на общую сумму свыше 2 млн тенге. По одному из материалов завели уголовное дело.



    Теги:
    Северо-Казахстанская область Экология
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