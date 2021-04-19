Рыбалку на реке Есиль запретили до 20 мая в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с 20 апреля запрещается рыбалка на притоках и реках Есиль и Селеты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации Есильской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, ограничения вводятся из-за нереста рыбы. Действовать они будут до 20 мая.

С 15 апреля в регионе запретили рыбалку на щуку, язя и судака.

Весь период ограничений специалисты инспекции будут проводить рейды. За нарушение правил рыболовства грозит штраф в размере 10–20 МРП, что составляет от 29 тысяч до 58 тысяч тенге.

В прошлом году североказахстанцы заплатили за нарушения правил штрафы на общую сумму свыше 2 млн тенге. По одному из материалов завели уголовное дело.



