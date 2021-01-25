Рыбаков с отколовшейся льдины на Капшагае спас полицейский

ТАЛГАР. КАЗИНФОРМ - Рыбаки едва не утонули в озере Капшагай. Льдина, на которой они рыбачили, откололась и унесла их от берега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

У реки Талгар на берегу Капшагайского водохранилища инспектор природоохранной полиции УП Талгарского района Д. Берикбаев, патрулируя обслуживаемый участок, заметил на льдине, удаляющейся от берега, просящих о помощи людей. Увидев на льду двух женщин и трех мужчин, страж порядка незамедлительно приступил к спасению. Положение осложнялось усилившимся ветром.

Страж порядка поехал в село Нура, где найдя лодку с добровольцами, организовал спасательную операцию. Все пятеро, попавших в беду, были доставлены на берег на надувной лодке, при этом, четверо из любителей подледного лова оказались в возрасте от 64 до 70 лет. Рыбаки поблагодарили полицейского и его гражданских помощников за благополучное спасение.

