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    20:40, 07 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Рыбакина заявилась на новый турнир после провала на US Open

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (25-е место в рейтинге WTA) выступит на турнире в Остраве (Чехия), который пройдет с 3 по 9 октября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Также на этом турнире сыграют лучшие теннисистки мира: Ига Свентек (1-е место), Анетт Контавейт (2-е место), Мария Саккари (3-е место) и Паула Бадоса (4-е место). Призовой фонд турнира составит 743 000 долларов. В прошлом году Рыбакина также играла в Остраве: она дошла до четвертьфинала, где уступила Свентек.

    Что касается последнего выступления Елены Рыбакиной, то она сыграла на Открытом чемпионате США по теннису, однако потерпела поражение уже в первом круге.


    Фото: ktf.kz



    Теги:
    Рыбакина Елена Спорт Теннис
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