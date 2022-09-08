Рыбакина заявилась на новый турнир после провала на US Open

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (25-е место в рейтинге WTA) выступит на турнире в Остраве (Чехия), который пройдет с 3 по 9 октября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Также на этом турнире сыграют лучшие теннисистки мира: Ига Свентек (1-е место), Анетт Контавейт (2-е место), Мария Саккари (3-е место) и Паула Бадоса (4-е место). Призовой фонд турнира составит 743 000 долларов. В прошлом году Рыбакина также играла в Остраве: она дошла до четвертьфинала, где уступила Свентек.

Что касается последнего выступления Елены Рыбакиной, то она сыграла на Открытом чемпионате США по теннису, однако потерпела поражение уже в первом круге.

Фото: ktf.kz







