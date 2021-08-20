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Рыбакина завершила выступление на турнире в Цинциннати в парном разряде
20 Августа 2021 10:30
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ЦИНЦИННАТИ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в тандеме с россиянкой Вероникой Кудерметовой не смогла пробиться в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в парном разряде в американском Цинциннати, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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В матче 1/8 финала Рыбакина и Кудерметова уступили в двух сетах американке Николь Меличар и Деми Схюрс из Нидерландов — 4:6, 4:6. В следующем круге Меличар и Схюрс сыграют против австралийско-китайского дуэта Саманта Стосур/Чжан Шуай.
Напомним, что ранее Рыбакина также завершила борьбу на турнире в одиночном разряде, проиграв испанской теннисистке Пауле Бадосе (2:6, 6:7).
Также казахстанская теннисистка Зарина Дияс прошла в третий круг турнира серии «Челленджер» в Чикаго (США).
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