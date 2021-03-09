Рыбакина вышла во второй круг турнира в Дубае

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 23-я ракетка мира, казахстанка Елена Рыбакина, обыграла китаянку Чжен Сайсай, занимающую 48-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/0, 6/4 на старте турнира в Дубае, передает МИА «Казинформ».

Как рассказали в Федерации тенниса Казахстана, з а 1 час 16 минут матча 21-летняя Рыбакина выполнила четыре эйса, дважды ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 27-летняя Сайсай ни разу не подала на вылет, допустила три двойные ошибки и сделала один брейк. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу Елены.

« Во втором сете я немного потеряла концентрацию , - сказала после игры Елена Рыбакина. - Сайсай хорошо действовала на своей подаче и решила включиться в борьбу. В целом я думаю, что матч был неплохим и я вполне довольна результатом поединка «.

Во втором круге соревнований Dubai Duty Free Tennis Championships Рыбакина сыграет с представительницей Туниса Онс Жабер.