РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:19, 08 Март 2021 | GMT +6

    Рыбакина вышла во второй круг турнира в Дубае

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 23-я ракетка мира, казахстанка Елена Рыбакина, обыграла китаянку Чжен Сайсай, занимающую 48-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/0, 6/4 на старте турнира в Дубае, передает МИА «Казинформ».

    Как рассказали в Федерации тенниса Казахстана, з а 1 час 16 минут матча 21-летняя Рыбакина выполнила четыре эйса, дважды ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 27-летняя Сайсай ни разу не подала на вылет, допустила три двойные ошибки и сделала один брейк. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу Елены.

    « Во втором сете я немного потеряла концентрацию , - сказала после игры Елена Рыбакина. - Сайсай хорошо действовала на своей подаче и решила включиться в борьбу. В целом я думаю, что матч был неплохим и я вполне довольна результатом поединка «.

    Во втором круге соревнований Dubai Duty Free Tennis Championships Рыбакина сыграет с представительницей Туниса Онс Жабер.


    Теги:
    Спорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:05
    Велогонщица Рината Султанова принесла Казахстану «бронзу» на Азиатских играх по велоспорту
    Сегодня, 08:00
    3 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    Сегодня, 07:50
    Казахстанские боксеры сразятся за выход в финал на Азиаде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!