Рыбакина вышла в третий раунд парного турнира «Ролан Гаррос»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в паре с Анастасией Павлюченковой вышли в третий раунд плей-офф турнира «Ролан Гаррос»-2021 во Франции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Во втором кругу турнира им противостояли теннисистки из Австралии Сторм Сандерс и Айла Томлянович встреча закончилась со счетом 6:2, 6:2.

За час 16 минут встречи казахстанка в паре с россиянкой выполнили один эйс, совершили три ошибки при подаче и реализовали пять брейк-пойнтов, а их соперники также один раз подали на вылет, допустили одну двойную ошибку и сделали один брейк.

Напомним, что Рыбакина является первой ракеткой Казахстана среди женщин.







