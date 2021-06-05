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    17:36, 05 Июнь 2021 | GMT +6

    Рыбакина вышла в третий раунд парного турнира «Ролан Гаррос»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в паре с Анастасией Павлюченковой вышли в третий раунд плей-офф турнира «Ролан Гаррос»-2021 во Франции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Во втором кругу турнира им противостояли теннисистки из Австралии Сторм Сандерс и Айла Томлянович встреча закончилась со счетом 6:2, 6:2.

    За час 16 минут встречи казахстанка в паре с россиянкой выполнили один эйс, совершили три ошибки при подаче и реализовали пять брейк-пойнтов, а их соперники также один раз подали на вылет, допустили одну двойную ошибку и сделали один брейк.

    Напомним, что Рыбакина является первой ракеткой Казахстана среди женщин.




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