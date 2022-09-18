Рыбакина вышла в первый финал после триумфа на Уимблдоне

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина сыграла полуфинальный матч одиночного разряда хардового турнира в Портороже (Словения), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Во встрече в рамках полуфинала турнира казахстанка встретилась с румынской теннисисткой Аной Богдан (65-я ракетка мира) и одержала победу в двух сетах со счетом 6:1, 6:1. Матч продлился один час и 25 минут.

На протяжении игры Рыбакина исполнила пять подач навылет и совершила одну двойную ошибку. Также Елена выиграла 11 очков и пять геймов подряд.

На данный момент казахстанка располагается на 25-й строчке рейтинга WTA.

В финале турнира Рыбакина встретится с победительницей пары Фридзам — Синякова.





Фото: Sports.kz.



