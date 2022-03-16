Рыбакина вышла в 1\4 престижного турнира в США на шестую ракетку мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая 20-ю строчку рейтинга WTA, провела матч 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Соперницей Рыбакиной стала 51-я ракетка мира Виктория Голубич из Швейцарии. Матч завершился победой казахстанки в двух партиях — 7:6 (5), 6:2. Встреча продолжалась 1 час и 34 минуты.

За выход в полуфинал Рыбакина сыграет с Марией Саккари (6-ая ракетка мира) из Греции.

Напомним, на предыдущей стадии соревнований Елена Рыбакина одолела белорусскую теннисистку Викторию Азаренко — 6:3, 6:4.

