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    10:04, 16 Март 2022 | GMT +6

    Рыбакина вышла в 1\4 престижного турнира в США на шестую ракетку мира

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая 20-ю строчку рейтинга WTA, провела матч 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Соперницей Рыбакиной стала 51-я ракетка мира Виктория Голубич из Швейцарии. Матч завершился победой казахстанки в двух партиях — 7:6 (5), 6:2. Встреча продолжалась 1 час и 34 минуты.

    За выход в полуфинал Рыбакина сыграет с Марией Саккари (6-ая ракетка мира) из Греции.

    Напомним, на предыдущей стадии соревнований Елена Рыбакина одолела белорусскую теннисистку Викторию Азаренко — 6:3, 6:4.


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