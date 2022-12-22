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Рыбакина выиграла второй матч на выставочном турнире в Дубае

22 Декабря 2022, 23:48
Рыбакина выиграла второй матч на выставочном турнире в Дубае

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Чемпионка Уимблдона-2022 казахстанка Елена Рыбакина сыграла второй матч на выставочном турнире World Tennis League (WTL), который в эти дни проходит на кортах Дубая (ОАЭ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В паре с немецким теннисистом Александром Зверевым (12-я ракетка мира) Рыбакина одержала победу над канадско-индийским дуэтом Феликс Оже-Альяссим — Саня Мирза в трех сетах со счетом 7:5, 6:3, 10:5. Игра продлилась всего один час и 23 минуты.

Казахстанка и немец во время встречи исполнили восемь подач навылет и совершили четыре двойные ошибки. Также Елена и Александр выиграли четыре очка и три гейма подряд.

В первом матче данного турнира казахстанка обыграла пятую ракетку мира белоруску Арину Соболенко.

Отметим, что Рыбакина на выставочном турнире выступает в команде Hawks, где ее партнерами являются Александр Зверев и Доминик Тим.

Фото: sports.kz
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