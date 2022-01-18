Рыбакина выиграла у Дияс в казахстанском дерби на Australian Open

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанки показали зрелищный и драматичный теннис на старте Открытого чемпионате Австралии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Рыбакина, занимающая 12-е место в рейтинге WTA, победила свою соотечественницу, которая располагается на 104-й строчке со счетом 6:7 (3:7), 7:6 (7:3), 6:1.

За 2 часа и 36 минут матча 22-летняя Елена выполнила девять эйсов, пять раз ошиблась при подаче, реализовала четыре брейк-пойнта и допустила 60 невынужденных ошибок, а 28-летняя Зарина ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку, сделала два брейка и совершила 37 невынужденных ошибок. Это была первая официальная встреча спортсменок.

Во втором круге Australian Open Рыбакина сразится с китаянкой Чжан Шуай.