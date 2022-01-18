+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -8 °С
Алматы: 4 °С
USD 434.84 EUR 498.2
RUB 5.72 CNY 68.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Рыбакина выиграла у Дияс в казахстанском дерби на Australian Open

18 Января 2022 16:16
Поделиться:
Рыбакина выиграла у Дияс в казахстанском дерби на Australian Open

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанки показали зрелищный и драматичный теннис на старте Открытого чемпионате Австралии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Новости по теме
Футбольная юношеская сборная Казахстана примет участие в «Кубке Развития-2022» в Минске
Двое казахстанских теннисистов выступят на открытом чемпионате Австралии среди юниоров Юные лучники из района Мангистауской области вернулись с республиканского турнира призерами Даурен Абаев: Бибисара – гордость страны!

Рыбакина, занимающая 12-е место в рейтинге WTA, победила свою соотечественницу, которая располагается на 104-й строчке со счетом 6:7 (3:7), 7:6 (7:3), 6:1.

За 2 часа и 36 минут матча 22-летняя Елена выполнила девять эйсов, пять раз ошиблась при подаче, реализовала четыре брейк-пойнта и допустила 60 невынужденных ошибок, а 28-летняя Зарина ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку, сделала два брейка и совершила 37 невынужденных ошибок. Это была первая официальная встреча спортсменок.
Во втором круге Australian Open Рыбакина сразится с китаянкой Чжан Шуай.

Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Теннис  
Поделиться:
Новости по теме
Футбольная юношеская сборная Казахстана примет участие в «Кубке Развития-2022» в Минске
Двое казахстанских теннисистов выступят на открытом чемпионате Австралии среди юниоров
Юные лучники из района Мангистауской области вернулись с республиканского турнира призерами
Даурен Абаев: Бибисара – гордость страны!
Популярное
1 Беспорядки в Казахстане: в морг Шымкента поступили тела 18 погибших
2 Эльвира Азимова - о задержанных в Алматы: Многие из них говорили, что готовы публично извиниться
3 Резервист назначен акимом района в Костанайской области
4 Сколько человек осудили за участие в январских митингах в Атырау
5 Премии в размере 150 тысяч тенге получили сотрудники МВД за обеспечение правопорядка в период ЧП
6 Какие районы больше всего пострадали в ходе беспорядков в Алматы
Читайте также
Казахстанец Тимофей Скатов завершил выступление на Australian Open
Бибисара Асаубаева: Я счастлива, что завоевала первую золотую медаль в истории страны по шахматам
Беспорядки в Казахстане: в морг Шымкента поступили тела 18 погибших
Эльвира Азимова - о задержанных в Алматы: Многие из них говорили, что готовы публично извиниться
Резервист назначен акимом района в Костанайской области
Сколько человек осудили за участие в январских митингах в Атырау
Премии в размере 150 тысяч тенге получили сотрудники МВД за обеспечение правопорядка в период ЧП
Какие районы больше всего пострадали в ходе беспорядков в Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив