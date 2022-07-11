11 Июля 2022 08:53

Рыбакина узнала свое место в рейтинге WTA после сенсационной победы на Уимблдоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленную версию рейтинга спортсменок в одиночном и парном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, которая на выходных одержала сенсационную победу в финале Уимблдона, осталась на 23-м месте. Это связано с тем, что на прошедшем Уимблдонском турнире не разыгрывались рейтинговые очки из-за отстранения теннисистов из России и Беларуси.

Как сообщалось , в решающем матче Рыбакина была сильнее представительницы Туниса Онс Жабер и впервые в истории Казахстана завоевала титул на турнирах Большого шлема.

Другая казахстанская спортсменка Юлия Путинцева отыграла одну строчку и заняла 32-е место.

Топ-3 «одиночки» составляют Ига Свентек (Польша), на второе место поднялась Анетт Контавейт (Эстония), третья — Мария Саккари (Греция).

В парном разряде лидирует бельгийка Элиза Мертенс, за ней в первой тройке располагаются Чжань Шуай из Китая и чешская теннисистка Катерина Синякова.

Казахстанка Анна Данилина в очередной раз побила личный рекорд «даблов», став 19-й. Рыбакина — 63-я (+2).





Фото: wimbledon.com