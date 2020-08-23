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Рыбакина уступила в первом круге теннисного турнира в Нью-Йорке
23 Августа 2020 23:00
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НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина уступила в первом круге крупного турнира в Нью-Йорке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
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Она встретилась с Екатериной Александровой (Россия). Матч продолжался два сета, по итогам которых сильнее была Екатерина - 5:7, 6:7 (6:8).
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