Рыбакина уступила в первом круге теннисного турнира в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина уступила в первом круге крупного турнира в Нью-Йорке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Она встретилась с Екатериной Александровой (Россия). Матч продолжался два сета, по итогам которых сильнее была Екатерина - 5:7, 6:7 (6:8).