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Рыбакина сыграла с экс-первой ракеткой мира после триумфа на Уимблдоне
25 Июля 2022 19:51

Рыбакина сыграла с экс-первой ракеткой мира после триумфа на Уимблдоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (23-е место в рейтинге WTA) провела тренировку с испанкой Гарбинье Мугурусой (8-е место), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Спортсменки потренировались вместе на корте теннисного клуба Country Club Geneva в Женеве (Швейцария).

Недавно Елена Рыбакина одержала победу на Уимблдоне, однако в рейтинге WTA не поднялась, поскольку организаторы турнира в этом году решили не начислять рейтинговых очков теннисистам. Что касается Гарбинье Мугурусы, то она также выигрывала Уимблдон, в 2017 году, и была тогда первой ракеткой мира.


Фото: sports.kz


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