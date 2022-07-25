25 Июля 2022 19:51

Рыбакина сыграла с экс-первой ракеткой мира после триумфа на Уимблдоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (23-е место в рейтинге WTA) провела тренировку с испанкой Гарбинье Мугурусой (8-е место), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Спортсменки потренировались вместе на корте теннисного клуба Country Club Geneva в Женеве (Швейцария).

Недавно Елена Рыбакина одержала победу на Уимблдоне, однако в рейтинге WTA не поднялась, поскольку организаторы турнира в этом году решили не начислять рейтинговых очков теннисистам. Что касается Гарбинье Мугурусы, то она также выигрывала Уимблдон, в 2017 году, и была тогда первой ракеткой мира.

Фото: sports.kz



