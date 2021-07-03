Рыбакина сыграет с четвертой ракеткой мира в 1/8 финала «Уимблдона»

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Сегодня казахстанская теннисистка Елена Рыбакина уверенно прошла в 4 круг, переиграв американку со счетом 6:1, 6:4, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Поединок продлился 1 час и 8 минут. Елена, 20-я ракетка мира, сделала три брейка и восемь эйсов, трижды ошибившись при подаче. Шелби, занимающая 46-е место в рейтинге WTA, совершила один эйс и три двойные ошибки.

Это была их третья очная встреча и вторая на траве. Двумя неделями ранее на турнире в Берлине Елена в трехсетовом поединке одержала победу - 2:6, 6:3, 6:4. Счёт в личных встречах спортсменок стал 2:1 в пользу Рыбакиной. Следующей соперницей первой ракетки Казахстана будет Арина Соболенко из Беларуси.

Юлия Путинцева в дуэте с Анной Калинской прошла во второй круг «Уимблдона» в парном разряде. Казахстанско-российский дуэт выиграл у австралийки Саманты Стосур и американки Вандевеге Коко со счетом 7:6 (7:3), 6:3. За матч, который продолжался 1 час и 27 минут, Путинцева/Калинская реализовали все пять брейк-пойнтов при трех двойных ошибках и одном эйсе. Во втором круге Юлия и Анна встретятся с представительницами Чехии - Барборой Крейчиковой и Катериной Синяковой.

Зарина Дияс и Арина Родионова из Австралии уступили россиянке Варваре Грачёвой и Оксане Калашниковой из Грузии во втором круге – 6:3, 6:1. Встреча продлилась 59 минут. Зар на и Арина дважды брали подачу оппоненток и допустили две двойные ошибки.

Не смогли преодолеть барьер первого круга два Александра – Бублик и Недовесов. Они уступили бразильскому дуэту - Рафаэлю Матосу и Тьягу Монтейру - со счетом 4:6, 6:3, 12:13. За матч, который длился 2 часа и 30 минут, Александрам удалось реализовать один брейк-пойнт из пяти, восемь раз подать навылет и допустить пять двойных ошибок.



