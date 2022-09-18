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Рыбакина сыграет с чешкой  Синяковой в финале турнира в Словении
18 Сентября 2022, 21:21

Рыбакина сыграет с чешкой  Синяковой в финале турнира в Словении

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В воскресенье, 18 сентября, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (25-е место в рейтинге WTA) встретится с чешкой Катериной Синяковой (82-е место) в финале турнира в Портороже (Словения), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На пути к финалу Елена Рыбакина сначала обыграла немку Лауру Зигемунд (173-е место) — 6:7, 6:4, 7:6, затем чешку Терезу Мартинцову (66-е место) — 6:4, 6:1, после этого прошла без матча снявшуюся украинку Лесю Цуренко (92-е место) и, наконец, разгромила румынскую теннисистку Ану Богдан (65-е место) — 6:1, 6:1.

Что касается выступлений Катерины Синяковой на турнире в Портороже, то она победила итальянку Мартину Тревизан (27-е место) — 6:1, 6:4, британку Джоди Беррейдж (151-е место) — 7:5, 6:1, итальянку Жасмин Паолини (55-е место) — 6:2, 3:6, 7:6 и немку Анну-Лену Фридзам (213-е место) — 6:1, 7:5.


Фото: sports.kz

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