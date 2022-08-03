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Рыбакина проиграла два матча за день после триумфа на Уимблдоне
3 Августа 2022 07:30

Рыбакина проиграла два матча за день после триумфа на Уимблдоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина потерпела второе подряд поражение на турнире в Сан-Хосе (США) — теперь в парном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В 1/8 финала Елена Рыбакина (120-е место в рейтинге WTA в парном разряде) в дуэте с россиянкой Аминой Аншбой (66-е) встречались с американкой Дезире Кравчик (10-е) и нидерландкой Деми Схюрс (18-е) и проиграли им в двух сетах — 2:6, 2:6.

Ранее Рыбакина проиграла в первом круге турнира в Сан-Хосе в одиночном разряде: она уступила в трех сетах российской теннисистке Дарье Касаткиной — 6:1, 2:6, 0:6, хотя считалась фаворитом в этом противостоянии. Для Елены Рыбакиной это было первое выступление после ее победы на Уимблдоне в июле.



Фото: sports.kz










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