Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13:12
-
-
-
-
-
-
-
Рыбакина получила травму, но смогла выйти в финал турнира WTA в Австралии
17 Января 2020 16:50
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 20-летняя казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в полуфинале турнира WTA в Хобарте (Австралия) обыграла британку Хизер Уотсон со счетом 6:3, 4:6, 6:4. О МИА «Казинформ» со ссылкой sports.kz.
Новости по темеЛучшая теннисистка Казахстана вышла в четвертьфинал турнира WTA в Австралии Новая первая ракетка Казахстана пробилась в 1/8 финала турнира в Хобарте Кукушкин сдал позиции в рейтинге ATP
Елена Рыбакина сделала 10 эйсов, совершила 4 двойных ошибки и взяла 4 брейк-пойнта из 10. Уотсон 4 раза подала на вылет, сделала 3 двойных ошибки и выиграла 3 брейка из 7.
В середине третьего сета Рыбакина взяла медицинский таймаут из-за проблем с ногой.
В финале Рыбакина встретится с Чжан Шуай, которая обыграла россиянку Веронику Кудерметову.
Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Представитель UFC не исключает проведение турнира в Казахстане
- Дамир Исмагулов планирует подраться с бойцом из ТОП-15 в UFC
- Казахстанские бойцы будут показывать результаты в UFC – Дамир Исмагулов
- UFC TV запустили в Казахстане
- На Кубке Европы по фристайлу-могулу казахстанка Анастасия Городко завоевала серебро
- «Барыс» победил магнитогорский «Металлург» и выиграл третий подряд матч КХЛ
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047