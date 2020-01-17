Рыбакина получила травму, но смогла выйти в финал турнира WTA в Австралии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 20-летняя казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в полуфинале турнира WTA в Хобарте (Австралия) обыграла британку Хизер Уотсон со счетом 6:3, 4:6, 6:4. О МИА «Казинформ» со ссылкой sports.kz.

Елена Рыбакина сделала 10 эйсов, совершила 4 двойных ошибки и взяла 4 брейк-пойнта из 10. Уотсон 4 раза подала на вылет, сделала 3 двойных ошибки и выиграла 3 брейка из 7.

В середине третьего сета Рыбакина взяла медицинский таймаут из-за проблем с ногой.

В финале Рыбакина встретится с Чжан Шуай, которая обыграла россиянку Веронику Кудерметову.